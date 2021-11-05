3 признака, что алкоголь становится вашей зависимостью

Чтобы обрести привычку, необходимо следить за ее выполнением 21 день. Это легко делать, если занятие приносит позитивные эмоции, пусть даже и временно. Но в случае алкоголя регулярность не имеет значения, так как алкоголь слишком быстро становится частью жизни человека.

Психолог Вероника Хацкевич рассказала "Рамблеру" о трех признаках, что человек зависим от алкоголя.

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Алкоголь помогает справиться с болью

Когда жизнь идет «от выходных к выходным» — это еще ничего. Но в момент, когда понимаешь, что выходные пролетают мгновенно, стоит задуматься — а я точно не прожигаю и свободное время в нетрезвом состоянии?

В обществе принято пить, романизируется «вечер пятницы», когда все обязательно уходят на затяжные праздники жизни. Но есть огромная разница в том, чтобы выпить бокал вина с друзьями за компанию и выпивать потому, что лишь это помогает заглушить внутреннюю боль.

В какой-то момент алкоголь становится рутиной. Чтобы эту рутину изменить, придется отказаться от окружения, которое твердит, что по выходным нужно выпивать.

Все хорошо, но мысли об алкоголе преследуют

Приятно вспомнить о близком человеке, даже находясь в рабочих процессах. Это придает сил и энергии. Но подобная психологическая привязанность может произойти и со спиртным. В этом случае человек вне зависимости от обстоятельств думает о том, как он выпьет и как ему будет хорошо.

Осознание зависимости уже будет шагом на пути избавления от нее. Здесь необходима именно психологическая проработка в виде осознания вреда и последствий.

Вы можете пить и не пьянеть

Если ваши попытки опохмелиться перерастают в запой, то вероятно проблема уже в запущенной стадии. Это говорит о том, что организм подстроился и готов принимать большое количество алкоголя.

В такой ситуации человек продолжает пить как от физической зависимости, так и от безысходности, даже если осознает необходимость завершить цикл. В этом случае можно выбраться при помощи социальной адаптации — найдите тех, кто готов быть с вами и поддерживать вас на пути к нормальной жизни.