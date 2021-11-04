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3 упражнения, которые помогут сохранить ясность мышления на долгие годы

Стелла Шмель
23 минуты назад

Рассказываем о трех простых упражнениях, которые тренируют концентрацию внимания и сохраняют ясность ума. В материале «Рамблера» — несколько методик, которые можно применять самостоятельно на регулярной основе.

3 упражнения для ясности мышления после 40
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Таблица Шульте

Эта методика проста в понимании и при этом прекрасно тренирует внимательность, периферийное зрение и концентрацию на задаче. Таблицы вы можете посмотреть в специализированных книгах или в интернете, они могут несколько отличаться, но все построены по одному принципу. Посередине таблицы обозначено определенное число. Нужно смотреть только на эту ячейку, а боковым зрением попытаться найти все остальные числа, сделать это необходимо по порядку. Начните с единицы и дойдите до самой большой, указанной в вашей таблице.

Открытые источники

Поначалу сфокусироваться на одной точке может не получаться, а найти конкретное число будет не всегда сиюсекундной задачей. Но со временем вы преуспеете и будете легко справляться с такими таблицами. Именно поэтому рекомендуем постоянно находить разные и работать с ними.

Цветные слова

Открытые источники

Здесь вам необходимо по имеющейся таблице цветных слов прочесть не то, что написано, а то, в какой цвет окрашено слово. Лучше делать это вслух. Поверьте, иногда это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Письмо двумя руками

Возьмите два листа бумаги и две ручки в каждую руку по одной. Начинайте одновременно чертить фигуры. Начните с простых и одновременно усложняйте задачу. Затем переходите на буквы алфавита. А когда освоитесь, составляйте слова.

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