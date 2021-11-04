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Диетолог назвала дешевый продукт для снижения холестерина

Lenta.ruиещё 10
21 час назад

Для нормализации уровня холестерина можно есть семена кунжута, но не стоит их употреблять ежедневно, заявила нутрициолог Анна Дробышева, пишет РИА Новости.

Диетолог назвала дешевый продукт для снижения холестерина
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам диетолога, семена кунжута полезны для снижения уровня холестерина, а также нормализации жирового обмена в организме. В них есть железо, цинк, медь, магний, фосфор и клетчатка. Кальция в продукте в семь раз больше, чем в молоке.

«Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови», — назвала противопоказания дешевого продукта специалист.

Она посоветовала добавлять в рацион одну столовую ложку семян несколько раз в неделю. Это обогатит организм антиоксидантами и фитоэстрогенами.

Ранее британский врач Дебора Ли (Deborah Lee) призвала ограничить в рационе жирное мясо, колбасы, выпечку, сыры и десерты, поскольку они повышают уровень холестерина. Она также раскрыла трех «убийц» этого вещества в организме. В их числе медик назвала ненасыщенные жиры, молочные продукты и клетчатку.

Здоровье,РИА Новости,
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