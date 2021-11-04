Диетолог назвала дешевый продукт для снижения холестерина

Для нормализации уровня холестерина можно есть семена кунжута, но не стоит их употреблять ежедневно, заявила нутрициолог Анна Дробышева, пишет РИА Новости.

По словам диетолога, семена кунжута полезны для снижения уровня холестерина, а также нормализации жирового обмена в организме. В них есть железо, цинк, медь, магний, фосфор и клетчатка. Кальция в продукте в семь раз больше, чем в молоке.

«Кунжут нельзя есть ежедневно, так как его семена содержат вещества, которые повышают свертываемость крови», — назвала противопоказания дешевого продукта специалист.

Она посоветовала добавлять в рацион одну столовую ложку семян несколько раз в неделю. Это обогатит организм антиоксидантами и фитоэстрогенами.