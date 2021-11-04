Назван напиток, вызывающий преждевременное старение

Свойством, приводящим организм к преждевременному старению, по мнению ученых из калифорнийского университета в Сан-Франциско, обладают сладкие газированные напитки. Об этом сообщает Eat This, Not That.

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В исследовании, проведенном учеными, приняли участие около 5000 добровольцев в возрасте от 20 до 65 лет, не имеющих заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Оказалось, что сладкие газированные напитки ускоряют старение тканей в организме на клеточном уровне. У людей, которые часто употребляли газировку, участки ДНК на концах хромосом в лейкоцитах, отвечающие за сокращение продолжительности жизни и риск развития хронических заболеваний, оказались более короткими.

Сопоставив все факты, полученные в результате исследования, эксперты пришли к выводу, что ежедневное употребление 0,5 литра сладких газированных напитков может сократить жизнь на 4,6 года.