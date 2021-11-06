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Может ли возникнуть рак, если засыпать рядом с телефоном

Дарья Амосова
1 час назад

Говорят, что спать рядом с гаджетами нельзя. Электромагнитные волны, которые излучают мобильные устройства, якобы негативно влияют на здоровье. Разбираемся, так ли это на самом деле и когда смартфон может навредить по-настоящему.

Может ли возникнуть рак, если засыпать рядом с телефоном
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Может ли от телефона возникнуть рак?

Комментирует Алевтина Федина, терапевт, медицинский директор Checkme.

Согласно исследованиям, засыпать с телефоном не опасно — излучаемая им радиочастотная энергия не воздействует на организм человека. Национальный институт онкологии США также заявляет: нет убедительных доказательств связи неионизирующего излучения мобильного телефона и перспектив возникновения рака.

Однако есть реальный вред от привычки сидеть в телефоне перед сном. Чем дольше человек проводит в телефоне, тем больше мозг отдаляется от осознания, что скоро спать — это негативно влияет на качество сна.

А почему засыпать рядом со смартфоном все-таки вредно?

Для здоровья

  • Если мы используем телефон лежа в кровати, это нагружает шею и вызывает головную боль.
  • Световые и звуковые сигналы мешают заснуть, могут будить ночью. Все это снижает качество сна.

Соков Петр Евгеньевич, врач-невролог клинической больницы им. В.В. Виноградова.

Для психики

С точки зрения поведенческой психологии зависимость от гаджетов похожа на другие зависимости — никотиновую, кофеиновую, алкогольную. Но ее предполагаемый вред менее очевиден и не принимается человеком всерьез.

Как правило, такая привязанность закрывает некую неудовлетворенность: отношениями, работой, текущим состоянием.

Зависимость от телефона в определенном смысле спасает человека от худшего выбора — уйти в депрессию, например. Но это укрытие — иллюзия.

Вероника Тюрина, психолог-консультант в сфере межличностных отношений, коуч.

Как не засыпать с телефоном и меньше от него зависеть?

  1. Понять, что в вашей жизни происходит не так, как вам бы хотелось: не та работа, не то место жительства. Определить, на что вы можете повлиять. То, что вам не подвластно, необходимо принять как данность. То, что вам подвластно, — начать менять;
  2. Постепенно замещать развлечения в гаджетах на интересные и новые занятия: взять обучение, курс, устроить себе челлендж, почитать книгу, повязать, пообщаться с семьей;
  3. Класть телефон в другую комнату и заряжать в дальней от кровати розетке.
Здоровье,
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