Может ли возникнуть рак, если засыпать рядом с телефоном

Говорят, что спать рядом с гаджетами нельзя. Электромагнитные волны, которые излучают мобильные устройства, якобы негативно влияют на здоровье. Разбираемся, так ли это на самом деле и когда смартфон может навредить по-настоящему.
Комментирует Алевтина Федина, терапевт, медицинский директор Checkme.
Согласно исследованиям, засыпать с телефоном не опасно — излучаемая им радиочастотная энергия не воздействует на организм человека. Национальный институт онкологии США также заявляет: нет убедительных доказательств связи неионизирующего излучения мобильного телефона и перспектив возникновения рака.
Однако есть реальный вред от привычки сидеть в телефоне перед сном. Чем дольше человек проводит в телефоне, тем больше мозг отдаляется от осознания, что скоро спать — это негативно влияет на качество сна.
Соков Петр Евгеньевич, врач-невролог клинической больницы им. В.В. Виноградова.
С точки зрения поведенческой психологии зависимость от гаджетов похожа на другие зависимости — никотиновую, кофеиновую, алкогольную. Но ее предполагаемый вред менее очевиден и не принимается человеком всерьез.
Как правило, такая привязанность закрывает некую неудовлетворенность: отношениями, работой, текущим состоянием.
Зависимость от телефона в определенном смысле спасает человека от худшего выбора — уйти в депрессию, например. Но это укрытие — иллюзия.
Вероника Тюрина, психолог-консультант в сфере межличностных отношений, коуч.