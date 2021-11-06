Что делать, чтобы максимально долго сохранить зубы

О здоровье зубов стоит думать еще до того, как проявятся серьезные проблемы. В наших силах как можно дольше сохранить свои зубы в оптимальном состоянии, если следовать советам специалистов. Как это сделать, расскажем в материале.

Специалисты рекомендуют правильно чистить зубы. Основные рекомендации: регулярно чистить их минимум два раза в день, а вечером особенно тщательно (это защищает от кариеса), движения должны быть короткими и мягкими от основания зуба к его режущему краю.

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При этом стоматологи рекомендуют пользоваться зубной нитью — тогда остатки пищи и зубной налет не станут причиной кариеса и других заболеваний полости рта.

Не стоит забывать и об ополаскивателях. Выбирайте такие, чтобы в составе были натуральные компоненты и пробиотики. Они эффективно воздействует на микроорганизмы, использование ополаскивателя не только освежает дыхание, но и предотвращает воспаление десен и защищает зубы от кариеса.

Специалисты рекомендуют контролировать свой рацион. Чтобы сохранить зубы здоровыми, рекомендуют включать в рацион продукты, богатые витаминами и минералами (фосфор, фтор, железо, кальций, витамины D, B и С). Полезными для зубов будут капуста, помидоры, цитрусовые, печень, яйца, фасоль, грибы, орехи, рыба. А вот от сахара, лимонной кислоты, кофе и чая лучше отказаться.

Конечно, нужно обязательно посещать стоматолога, чтобы лечить зубы вовремя, избегая осложнений.

За внешним видом зубов, которые темнеют с годами, тоже можно удачно следить. Для этого есть процедуры отбеливания. О них рассказала Ольга Ямщикова, врач стоматолог, эксперт и ведущая телеканала «Доктор».

"Все современные методы отбеливания можно разделить на 2 группы: клинические, т.е. проводимые в стоматологическом кресле непосредственно врачом-стоматологом, и домашние, т.е. проводимые самостоятельно с помощью заранее изготовленных кап. Отбеливание происходит за счет воздействия на пигмент внутри зуба отбеливающего геля, как правило, содержащего перекись водорода или перекись карбамида.

Совсем по-другому протекает процесс осветления зубов, основное отличие в том, что оно не предусматривает придания зубам более светлого оттенка, чем естественный.