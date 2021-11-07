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Российский врач раскрыла защищающий от рака овощ

Ferra.ruиещё 2
2 часа назад

В сети появилась информация о том, какой овощ может защитить организм от рака. Поделиться ею решила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Российский врач раскрыла защищающий от рака овощ
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Специалист заявила, что помидоры являются источником полезных для здоровья веществ. В том числе за счёт ликопина, который есть ни что иное, как «сильный и важный для человека антиоксидант».

Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания - Наталья Круглова.

Вместе с тем помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин. Всё это важно для здоровья кожи, волос, ногтей и зрения.

Что интересно, вещество ликопин сохраняется в овоще даже после того, как он проходит термическую обработку. В томатной же пасте его даже больше, чем в свежих овощах.

Здоровье,Наталья Круглова,
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