Российский врач раскрыла защищающий от рака овощ

В сети появилась информация о том, какой овощ может защитить организм от рака. Поделиться ею решила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.

Специалист заявила, что помидоры являются источником полезных для здоровья веществ. В том числе за счёт ликопина, который есть ни что иное, как «сильный и важный для человека антиоксидант».

Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания - Наталья Круглова.

Вместе с тем помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин. Всё это важно для здоровья кожи, волос, ногтей и зрения.