Назван идеальный продукт при гастрите

Люди, которые страдают гастритом и язвой желудка, могут перекусывать киселем. Этот напиток является отличным вариантом для них, поскольку он питателен и в нем повышена калорийность. Об этом рассказала диетолог Татьяна Иванникова.

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Она также подчеркнула, что напиток умеет замедлять всасывание жиров. Поэтому в кровь попадает меньше холестерина.

"Также он очень положительно влияет на микрофлору кишечника, сокращая количество патогенной флоры и увеличивая рост полезных бактерий. Крахмал в киселе помогает снижать уровень холестерина в крови, что уменьшает риск атеросклероза, заболеваний сердца и сосудов", — отметила специалист в интервью РИА Новости.

Несмотря на полезные свойства, кисель может и навредить. Так, например, в продукте много углеводов. Поэтому люди с сахарным диабетом должны подойти к его потреблению с аккуратностью.