Врач назвала главный овощ для укрепления иммунитета в сезон простуд

Поддержать иммунитет в период сезонных заболеваний и коронавируса помогут помидоры. Благодаря большому содержанию антиоксидантов, этот овощ крайне полезен для всего организма. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

«Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета», – пояснила она в эфире радио Sputnik.

По словам диетолога, уникальный состав помидоров, содержание витамина С, пищевых волокон и бета-каротина делает эти овощи крайне полезными для глаз, кожи, волос и ногтей.

Однако свойства помидоров во многом зависят от способа их приготовления. Например, витамин С разрушается при нагревании, в отличии от ликопина. В томатной пасте этот антиоксидант содержится даже в большем количестве, чем в свежих овощах, отметила специалист.

Она также подчеркнула, что, несмотря на всю полезность помидоров, они противопоказаны людям с воспалительными заболеваниями ЖКТ или индивидуальной непереносимостью этого продукта.