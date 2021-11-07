Ученые объяснили страшное действие алкоголя на мозг

У многих людей возникает риск серьезного повреждения мозга из-за употребления алкоголя. Об этом сообщила британская благотворительная организация «Общество Альцгеймера», занимающаяся исследованиями деменции, пишет Express.

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По данным ученых, каждый десятый пациент с деменцией имеет проблемы с мозгом, возникшие из-за алкоголя. Деменция, которая возникает при значительном повреждении мозга алкоголем называется синдром Вернике-Корсакова.

Согласно их исследованиям, первым признаком алкогольной деменции является ухудшение памяти. При этом, больной может заполнять пробелы в памяти выдуманными событиями, в которые он будет верить. Кроме того, неспособность воспринимать информацию, новые навыки и изменение личности также могут говорить об алкогольной деменции.

Специалисты объяснили, что алкоголь подавляет способность усваивать витамин B1, который необходим для правильной работы нервной системы.