Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+10° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Ученые объяснили разрушительное воздействие алкоголя на мозг

Lenta.ruиещё 6
3 часа назад

У многих людей возникает риск серьезного повреждения мозга из-за употребления алкоголя. Об этом сообщила британская благотворительная организация «Общество Альцгеймера», занимающаяся исследованиями деменции, пишет Express.

Ученые объяснили страшное действие алкоголя на мозг
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По данным ученых, каждый десятый пациент с деменцией имеет проблемы с мозгом, возникшие из-за алкоголя. Деменция, которая возникает при значительном повреждении мозга алкоголем называется синдром Вернике-Корсакова.

Согласно их исследованиям, первым признаком алкогольной деменции является ухудшение памяти. При этом, больной может заполнять пробелы в памяти выдуманными событиями, в которые он будет верить. Кроме того, неспособность воспринимать информацию, новые навыки и изменение личности также могут говорить об алкогольной деменции.

Специалисты объяснили, что алкоголь подавляет способность усваивать витамин B1, который необходим для правильной работы нервной системы.

Ранее ученые из Грайфсвальдского университета в Германии выяснили, что употребление алкоголя не снижает риски преждевременной смерти. Согласно исследованию, обычно от спиртного отказываются люди с заболеваниями, уменьшающими продолжительность жизни.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители