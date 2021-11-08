Гинцбург назвал достаточное количество антител для защиты от коронавируса

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал количество антител, достаточное для защиты от коронавируса. Результаты соответствующего исследования, проведенного совместно с департаментом здравоохранения Москвы, он рассказал в интервью газете «Известия».

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Как сообщил ученый, для полной защиты от дельта-штамма необходимо 300 антител в международных единицах. Если этот показатель ниже, то необходимо вакцинироваться препаратом «Спутник Лайт». В случае, если после этого уровень антител находится в районе 350-400 единиц, то можно привиться вторым компонентом «Спутника V». Идеальным для защиты от заражения COVID-19 Гинцбург назвал показатель в 500 антител и выше.

500 нейтрализующих единиц идеальный для защиты от заражения коронавирусом уровень антител

Как пояснил специалист, под международными единицами имеется в виду banding antibody units (нейтрализующие единицы антител), которое недавно было введено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Причиной стала проблема с разными тестами, которые определяли количество антител в своих единицах. «Теперь нужно сравнивать по международным единицам, а не по титрам, как мы с вами когда-то делали, и не по коэффициенту позитивности», — объяснил он.

Достаточный уровень

Незадолго до этого об уровне антител G, защищающем от коронавируса, рассказала профессор кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии и КЛД Южно-Уральского государственного медуниверситета Альбина Савочкина. По ее словам, 95-процентную защиту от COVID-19 обеспечивает уровень выше 160 BAU/мл. Если же этот показатель опускается ниже 10, антител к COVID-19 в крови нет.

При этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что пока нет ответа на вопрос, какой уровень антител к коронавирусу необходимо считать защитным. Несмотря на этот показатель, повторную вакцинацию от COVID-19, по ее словам, необходимо проходить каждые полгода.

О таком же сроке для ревакцинации говорил ранее и сам Гинцбург. По словам специалиста, именно этот период до повторной прививки обеспечит наибольший ответ иммунной системы на препарат. Он добавил, что шестимесячный перерыв обусловлен и появлением дельта-штамма коронавируса, из-за которого нужно поддерживать высокий уровень защитных антител.

Тест на подделку

Кроме того, недавно Александр Гинцбург рассказал о принципе работы теста на наличие в крови антител к мембранному белку аденовируса Ad26, который позволяет определить, действительно ли человек вакцинировался от коронавирусной инфекции или купил поддельный сертификат. Он пояснил, что Ad26 используется в «Спутнике V» и «Спутнике Лайт», но крайне редко встречается у человека.

Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в свою очередь отметил, что биологический маркер не может считаться на 100 процентов точным. По его словам, если у человека не было предсуществующих антител к аденовирусу Ad26, то в связи с вакцинацией качественных антител у него может и не появиться из-за короткого периода присутствия в организме. По мнению специалиста, более точный результат теста можно получить, сравнивая образцы крови человека до и после прививки.