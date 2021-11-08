Почему нельзя оставлять накипь в чайнике на самом деле

По поводу того, опасна ли накипь в чайнике для здоровья человека, специалисты спорят по сей день. Какое влияние эти твердые отложения оказывают на организм, читайте в материале "Рамблера".

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Оседающая на дне и стенках чайника накипь формируется кристаллами солей, которые выпадают в осадок. Их состав зависит от кислотно-щелочного баланса и жесткости воды. Эти примеси могут быть малорастворимыми и нерастворимыми. Чаще всего нам приходится сталкиваться с карбонатными солями кальция и магния, которые растворяются соляной кислотой при попадании в желудок. Элементы, полученные в результате их распада не несут человеку никакого вреда. Более опасны они для самого чайника: оседая на нагревателе, они увеличивают время закипания воды, а неправильные попытки удалить слои отложений можно повредить поверхность прибора.

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Но есть и другие примеси, мельчайшие частицы которых не может растворить даже желудочный сок. Высокая концентрация вредных примесей, нерастворимых металлов и солей в воде, которые образуют накипь, могут нанести здоровью ощутимый вред. Различные формы нерастворимых примесей (в частности солей) могут откладываться в организме, что в результате способно привести к появлению остеохондроза, камнеобразования в почках, подагре и другим малоприятным последствиям.

Стоит, конечно, отметить, что при разовом попадании такого "коктейля" в организм, ничего страшного не произойдет. Однако систематическое употребление воды с накипью вполне может нанести серьезный урон здоровью.

Чтобы не рисковать своим здоровьем, необходимо следить за чистотой чайника и вовремя очищать его от накипи. Сделать это можно с помощью специальных химических средств, которые можно найти в любом магазине. Но чаще всего хозяйки используют натуральные и проверенные временем средства: лимонную кислоту, соду или уксус.