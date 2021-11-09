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Назван эффективный способ борьбы с выпадением волос

News.ru
53 минуты назад

Самой распространённой причиной выпадения волос является железодефицитная анемия, которая может развиваться на фоне хронических заболеваний, включая аутоиммунные и эндокринные, а также при проблемах с ЖКТ или в результате несбалансированного питания. Как бороться с этим неприятным процессом, рассказала в интервью РИА Новости нутрициолог Ольга Ковиненко.

Назван эффективный способ борьбы с выпадением волос
Фото: PixabayPixabay

По её словам, при потере волос в первую очередь следует проверить состояние витаминов В12 и B9, ферритина, гемоглобина, трансферина, сывороточного железа и общего белка.

Зачастую внимание обращается лишь на один из этих показателей — гемоглобин, который не раскроет всей картины дефицитов и не укажет на степень железодефицитной анемии, — сказала нутрициолог.

Также следует обратить внимания на состояние цинка, который необходим для качественной работы сальных желёз и укрепления волосяного фолликула, и витамина D, также стимулирующего волосяные фолликулы.

При этом для предотвращения потери волос или для для восполнения дефицитов ресурсов организма, на фоне которых происходит потеря, следует выполнять ряд условий. В их числе соблюдение режима сна и бодрствования, употребление достаточного количества чистой воды — из расчёта 30 миллилитров на 1 килограмм веса, а также употребление большого количества клетчатки, продуктов с гемовым железом, содержащимся только в животном белке, продуктов с Омегой-3, цинком, йодом, селеном, витаминами группы В.

Ранее диетолог посоветовал питание при варикозном расширении вен. В этом случае стоит употреблять больше продуктов с витамином C, так как он поддерживает здоровье сосудистой стенки. А вот от сладкого и соли следует отказаться.

Здоровье,
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