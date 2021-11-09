Назван эффективный способ борьбы с выпадением волос

Самой распространённой причиной выпадения волос является железодефицитная анемия, которая может развиваться на фоне хронических заболеваний, включая аутоиммунные и эндокринные, а также при проблемах с ЖКТ или в результате несбалансированного питания. Как бороться с этим неприятным процессом, рассказала в интервью РИА Новости нутрициолог Ольга Ковиненко.

Фото: Pixabay Pixabay

По её словам, при потере волос в первую очередь следует проверить состояние витаминов В12 и B9, ферритина, гемоглобина, трансферина, сывороточного железа и общего белка.

Зачастую внимание обращается лишь на один из этих показателей — гемоглобин, который не раскроет всей картины дефицитов и не укажет на степень железодефицитной анемии, — сказала нутрициолог.

Также следует обратить внимания на состояние цинка, который необходим для качественной работы сальных желёз и укрепления волосяного фолликула, и витамина D, также стимулирующего волосяные фолликулы.

При этом для предотвращения потери волос или для для восполнения дефицитов ресурсов организма, на фоне которых происходит потеря, следует выполнять ряд условий. В их числе соблюдение режима сна и бодрствования, употребление достаточного количества чистой воды — из расчёта 30 миллилитров на 1 килограмм веса, а также употребление большого количества клетчатки, продуктов с гемовым железом, содержащимся только в животном белке, продуктов с Омегой-3, цинком, йодом, селеном, витаминами группы В.