Диетолог перечислила пять ошибок при приеме витаминов

Российский врач-диетолог и эндокринолог Анастасия Тараско перечислила пять главных ошибок, совершаемых россиянами при выборе и приеме витаминов. Рекомендации специалиста публикует «Вечерняя Москва»

Первой ошибкой Тараско назвала то, что россияне часто не воспринимают витамины всерьез и не понимают, что у них бывают противопоказания. Чаще всего, по ее мнению, люди превышают профилактическую дозировку без совета специалистов.

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Второй ошибкой врач считает то, что многие принимают витамины бессистемно, забывая поинтересоваться их сочетаемостью.

«Если у человека, например, дефицит железа, то комплексными витаминами его никак не восполнить. Нужно отдельно принимать железо с витамином С, чтобы усилить всасываемость. Не стоит сочетать железо с другими микроэлементами. Например, с кальцием или магнием» — сказала диетолог.

Кроме того, она напомнила, что в разное время следует пить разные витамины. Например, зимой нужны витамины C и D, однако летом, когда много овощей и фруктов, можно сделать перерыв, если отсутствуют медицинские показания.

Третьей ошибкой россиян Тараско считает то, что люди часто сами «выписывают» себе те или иные витамины при различных неприятных симптомах.

«Если есть какие-то жалобы со стороны любых систем, то лучше сначала сходить к врачу и провериться. Осторожность с витаминами нужна и людям с аллергией, беременным и кормящим», — сказала врач.

Четвертая ошибка, по мнению специалиста, состоит в том, что многие россияне считают, что могут получить все необходимые витамины из пищи. По мнению диетолога, это возможно, только когда человек полностью здоров, у него нет проблем с пищеварением и он питается исключительно свежими фермерскими продуктами. Кроме того, дефицит витамина D невозможно восполнить с помощью продуктов, живя в регионах, где мало солнечных дней.

Пятой ошибкой Тараско считает недоверие россиян к отечественным производителям витаминов. Новые формы витаминов, такие как ферментированные или произведенные из натуральных экстрактов, лучше усваиваются и приходят в Россию из-за рубежа, однако местные аналоги ничуть не хуже.