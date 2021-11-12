Что заставляет мужчину быть полигамным

Типичный мужской взгляд на тему полигамии такой: в процессе эволюции роль мужчины сводится к тому, чтобы максимально расширить свое потомство, а сделать это с максимальным КПД можно как раз в условиях полигамной системы.
Мужская точка зрения коренится на такой предпосылке, что мужская полигамия нужна для сохранения и улучшения популяции. В этой же системе взглядов считается, что женщина напротив - должна быть моногамной, поскольку её задача - не бесконечное преумножение рода, а создание условий для сохранения того потомства, которое есть.
Эту точку зрения можно назвать самой распространенной среди мужчин. В некоторых псевдонаучных статьях она подается чуть ли не как истина в последней инстанции, однако научное мнение по этой проблематике отличается от такого вульгарного подхода.
Моногамия и полигамия встречается среди мужчин и женщин с одинаковым процентным соотношением, примерно 50 на 50. По мнению учёных, выбор между полигамными и моногамными отношениями зависит не от пола человека, а от типа половой конституции и воспитания.
Врач также говорит о том, что с течением времени у человека может меняться жизненная позиция, и от полигамии он может переходить к моногамии. Связано это прежде всего с изменением отношения к жизни. Помимо этого, с возрастом у человека меняется гормональный фон и сексуальная жизнь становится более размеренной.
Женщины, что не удивительно, смотрят на мужскую полигамию с меньшим одобрением, чем мужчины. Позиция, которую пестуют женские журналы такова: разговоры о полигамии мужчин являются оправданием мужской распущенности.
Тема мужской полигамии вообще является одной из сквозных тем женской журналистики. Обсуждение этого вопроса, по понятным причинам, практически всегда вызывает сочувствие в глазах читательниц. Сексологи уверены, что полигамия от природы более свойственна именно мужчинам.
«Можно найти даже особый символизм в том, что женщина вырабатывает одну яйцеклетку, а мужчина – миллионы сперматозоидов».
Мужчина, по мнению сексологов, изменяет из-за скуки и для самоутверждения, а причины женской полигамии - в неуверенности в партнере.
Мужская полигамия как система в истории не является чем-то из ряда вон выходящим. Многоженство до сих пор является нормой в исламе (у пророка Мухаммеда было от 10 до 23 жен), в иудаизме многоженство также не отвергается (Моисей был двоеженцем). Интересно, что в иудаизме разрешен брак с женой умершего брата, но запрещен брак, например, одновременно с её сестрой, а также с матерью жены.
В современном Израиле, однако, полигамия не одобряется, из-за того, что в XI веке рабе Гершоном многоженство было запрещено на 1000 лет. Срок уже прошел, но полигамия в иудаизме по-прежнему не приветствуется, хотя и не запрещена. Принята мужская полигамия среди мормонов.
Интересно, что и в христианском обществе были периоды, когда многоженство не только не порицалось, но и было рекомендовано. Как, например, после 30-летней войны в Германии, когда для восстановления мужского населения в Нюрберге было принято постановление о том, чтобы на 10 лет легализовать двоеженство. Однако такая мера дала свои плоды только через 100 лет, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению насчет полезности того нюрнбергского постановления.
Изучение мужской полигамии время от времени проводят различные группы ученых. Их выводы весьма интересны. Так, группа исследователей под управлением профессора Сапфир-Бернштейна пришла к выводу, что полигамию у мужчин провоцирует гормон аргинин-вазопрессин. Интересно то, что этот гормон является просоциальным, то есть вступает в работу он не в произвольный период времени, а тогда, когда отношения в паре близки к распаду. Такой вот вредный гормон: отношения и так плохие, а тут ещё и он вступает в работу.
К интересным выводам о мужской полигамии пришел Сатоси Канадзава, работающий в Лондонской школе экономики и политологии. Группа ученых под его началом подошла к проблеме полигамии комплексно. На протяжении нескольких лет он проводил опросы, касающиеся религиозных и политических предпочтений респондентов, а также справшивал о склонности к полигамии и моногамии. Выяснилось, что те, у кого IQ был выше 107, считали моногамию самой приемлемой формой межполовых отношений. Выводы, которые можно сделать из этого исследования, могут порадовать женщин: изменяют только дураки.
Полигамия исследуется учеными не случайно. До сегодняшнего дня до конца непонятно, насколько полигамия выгодна для «рода человеческого». Так, при анализе истории мормонских браков, было выяснено, что чем больше у мужчины жен, тем меньше детей будет у каждой из них. Этот феномен известен в биологии под названием градиента Бейтмана. Поэтому можно сказать, что оправдание полигамии как лучшего способа спасения генофонда по меньшей мере сомнительны.