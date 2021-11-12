Что заставляет мужчину быть полигамным

Типичный мужской взгляд на тему полигамии такой: в процессе эволюции роль мужчины сводится к тому, чтобы максимально расширить свое потомство, а сделать это с максимальным КПД можно как раз в условиях полигамной системы.

Фото: Кадр из фильма «Чего хотят женщины» Кадр из фильма «Чего хотят женщины»

Мужская точка зрения коренится на такой предпосылке, что мужская полигамия нужна для сохранения и улучшения популяции. В этой же системе взглядов считается, что женщина напротив - должна быть моногамной, поскольку её задача - не бесконечное преумножение рода, а создание условий для сохранения того потомства, которое есть.

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Эту точку зрения можно назвать самой распространенной среди мужчин. В некоторых псевдонаучных статьях она подается чуть ли не как истина в последней инстанции, однако научное мнение по этой проблематике отличается от такого вульгарного подхода.

Моногамия и полигамия встречается среди мужчин и женщин с одинаковым процентным соотношением, примерно 50 на 50. По мнению учёных, выбор между полигамными и моногамными отношениями зависит не от пола человека, а от типа половой конституции и воспитания.

Врач также говорит о том, что с течением времени у человека может меняться жизненная позиция, и от полигамии он может переходить к моногамии. Связано это прежде всего с изменением отношения к жизни. Помимо этого, с возрастом у человека меняется гормональный фон и сексуальная жизнь становится более размеренной.

Женщины, что не удивительно, смотрят на мужскую полигамию с меньшим одобрением, чем мужчины. Позиция, которую пестуют женские журналы такова: разговоры о полигамии мужчин являются оправданием мужской распущенности.

Тема мужской полигамии вообще является одной из сквозных тем женской журналистики. Обсуждение этого вопроса, по понятным причинам, практически всегда вызывает сочувствие в глазах читательниц. Сексологи уверены, что полигамия от природы более свойственна именно мужчинам.

«Можно найти даже особый символизм в том, что женщина вырабатывает одну яйцеклетку, а мужчина – миллионы сперматозоидов».

Мужчина, по мнению сексологов, изменяет из-за скуки и для самоутверждения, а причины женской полигамии - в неуверенности в партнере.

Мужская полигамия как система в истории не является чем-то из ряда вон выходящим. Многоженство до сих пор является нормой в исламе (у пророка Мухаммеда было от 10 до 23 жен), в иудаизме многоженство также не отвергается (Моисей был двоеженцем). Интересно, что в иудаизме разрешен брак с женой умершего брата, но запрещен брак, например, одновременно с её сестрой, а также с матерью жены.

В современном Израиле, однако, полигамия не одобряется, из-за того, что в XI веке рабе Гершоном многоженство было запрещено на 1000 лет. Срок уже прошел, но полигамия в иудаизме по-прежнему не приветствуется, хотя и не запрещена. Принята мужская полигамия среди мормонов.

Интересно, что и в христианском обществе были периоды, когда многоженство не только не порицалось, но и было рекомендовано. Как, например, после 30-летней войны в Германии, когда для восстановления мужского населения в Нюрберге было принято постановление о том, чтобы на 10 лет легализовать двоеженство. Однако такая мера дала свои плоды только через 100 лет, и ученые до сих пор не пришли к единому мнению насчет полезности того нюрнбергского постановления.

Изучение мужской полигамии время от времени проводят различные группы ученых. Их выводы весьма интересны. Так, группа исследователей под управлением профессора Сапфир-Бернштейна пришла к выводу, что полигамию у мужчин провоцирует гормон аргинин-вазопрессин. Интересно то, что этот гормон является просоциальным, то есть вступает в работу он не в произвольный период времени, а тогда, когда отношения в паре близки к распаду. Такой вот вредный гормон: отношения и так плохие, а тут ещё и он вступает в работу.

К интересным выводам о мужской полигамии пришел Сатоси Канадзава, работающий в Лондонской школе экономики и политологии. Группа ученых под его началом подошла к проблеме полигамии комплексно. На протяжении нескольких лет он проводил опросы, касающиеся религиозных и политических предпочтений респондентов, а также справшивал о склонности к полигамии и моногамии. Выяснилось, что те, у кого IQ был выше 107, считали моногамию самой приемлемой формой межполовых отношений. Выводы, которые можно сделать из этого исследования, могут порадовать женщин: изменяют только дураки.