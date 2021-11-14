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Столичный эндокринолог объяснила, как избежать сахарного диабета

Вечерняя Москваиещё 6
1 час назад

Большинство людей, которые болеют сахарным диабетом, могли бы избежать его, изменив образ жизни. Об этом рассказала заведующая отделением обучения и лечения диабета диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

Врач объяснила способы избежать сахарного диабета
Фото:  Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

Она сообщила, что причиной самого распространенного сахарного диабета — второго типа — является инсулинорезистентность.

— А инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами, — объяснила врач.

Специалист отметила, что ведущим фактором в развитии сахарного диабета является не сладкая пища, а масса тела. При этом она отметила, что сладкое, сочетаемое с жиром, усиливает инсулинорезистентность.

Также Котешкова добавила, что диабет может развиться при генетической предрасположенности, наборе лишнего веса и снижении физической активности.

Врач подчеркнула, что не все случаи развития диабета связаны с приемом сладких продуктов. Так, если человек употребляет только легкоусвояемые углеводы, без жиров, то диабета у него может не быть, передает РИА Новости.

Врачи назвали приправу, которая снижает уровень сахара в крови. Медики напомнили, что диета является основой профилактики диабета. Они призвали к осторожному приему пищи, чтобы предотвратить резкий рост уровня сахара в крови. Врачи сообщили, что есть одна специя, которая может снизить уровень сахара в крови на 30 процентов за 40 дней.

Здоровье,РИА Новости,
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