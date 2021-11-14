Врач объяснила способы избежать сахарного диабета

Большинство людей, которые болеют сахарным диабетом, могли бы избежать его, изменив образ жизни. Об этом рассказала заведующая отделением обучения и лечения диабета диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера Департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

Фото: Александр Вильф/РИА «Новости» Александр Вильф/РИА «Новости»

Она сообщила, что причиной самого распространенного сахарного диабета — второго типа — является инсулинорезистентность.

— А инсулинорезистентность возникает от неправильного образа жизни в условиях минимальной физической активности и использования продуктов, богатых жиром или легкоусвояемыми углеводами, — объяснила врач.

Специалист отметила, что ведущим фактором в развитии сахарного диабета является не сладкая пища, а масса тела. При этом она отметила, что сладкое, сочетаемое с жиром, усиливает инсулинорезистентность.

Также Котешкова добавила, что диабет может развиться при генетической предрасположенности, наборе лишнего веса и снижении физической активности.

Врач подчеркнула, что не все случаи развития диабета связаны с приемом сладких продуктов. Так, если человек употребляет только легкоусвояемые углеводы, без жиров, то диабета у него может не быть, передает РИА Новости.