Ученые назвали снижающий давление напиток

Эксперты Университета Западной Австралии заявили, что давление снижает черный чай. Они изучили влияние этого напитка на мужчин и женщин с гипертонией. Участники эксперимента пили по три чашки черного чая и другого напитка, содержащего кофеин, но без природных красителей — флавоноидов. Им измеряли давление в первый день эксперимента, через три и шесть месяцев.