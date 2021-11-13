Ученые назвали снижающий давление напиток

Австралийские ученые назвали напиток, помогающий людям с гипертонией. Статья опубликована в журнале American Journal of Clinical Nutrition.
Эксперты Университета Западной Австралии заявили, что давление снижает черный чай. Они изучили влияние этого напитка на мужчин и женщин с гипертонией. Участники эксперимента пили по три чашки черного чая и другого напитка, содержащего кофеин, но без природных красителей — флавоноидов. Им измеряли давление в первый день эксперимента, через три и шесть месяцев.
«Результаты исследования показывают, что некий компонент черного чая, помимо кофеина, может влиять на скорость изменения артериального давления в ночное время», — сообщили ученые.
Черный чай оказывал большее действие на верхнее и нижнее давление в сравнении со вторым напитком. Эффект от него был зафиксирован уже в первый день эксперимента.