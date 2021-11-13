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«Картошку — только нашу». Лукашенко призвал отказаться от импортных продуктов

Секрет Фирмыиещё 3
1 час назад

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посоветовал не есть ничего импортного, чтобы жить дольше. Такие рекомендации он дал в интервью журналу «Национальная оборона». «Надо было оберегаться как-то, вести образ жизни такой, чтобы меньше болеть. Чтобы иммунитет был нормальный. Тьфу-тьфу-тьфу, я никогда в жизни не болел», — поделился президент. По словам Лукашенко, залог крепкого здоровья для него — водные процедуры в холодной речке и занятие спортом. «Вы знаете, вот эта пандемия показала… Нас Господь взял и встряхнул, потому что мы неправильно жили, неправильно живём. Сидячая работа, домой пришли, на диван легли, раньше газетку, а сейчас в айфон тычем, лежим, довольны, телевизор смотрим. А два часа в день отработать надо. Два часа — это закон. Поэтому я беру топор, иду рубить дрова. И это полезно. И здоровое питание. Никогда не ешь ничего импортного — будешь жить долго», — отметил белорусский лидер. Лукашенко также посоветовал есть только белорусскую картошку и белорусские арбузы, которые в этом году нельзя было отличить от узбекских. По словам президента, в Белоруссии много внимания уделяется вопросам продовольственной безопасности. «У меня был лозунг в первые президентские выборы: "Отвести народ от пропасти". Это общий был заголовок моей программы. И "Экспорт, жильё, продовольствие". Есть было нечего, всё по талонам, жильё (жилье — локомотив… квартиру построил — мебель, пол, дерево, ковры, отделка, люстра, это тянет всю экономику. Если есть квартира, человек вынужден это покупать). А экспорт для нас — валюта. Нет валюты — ни нефти, ни газа не купим, поэтому мы определили три направления. И мы преуспели в этом. У нас, допустим, очереди нет для многодетных, в течение года получают многодетные квартиру», — отметил белорусский лидер. Ранее «Секрет» писал , что Белоруссия готова перекрыть транзит российского газа по газопроводу Ямал — Европа, если Польша решит закрыть границу со страной. Фото: president.gov.by

«Картошку — только нашу». Лукашенко призвал отказаться от импортных продуктов
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Здоровье,Александр Лукашенко,Журнал "Национальная оборона",
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