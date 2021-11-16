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В РФПИ заявили о 100 млн. вакцинированных "Спутником" в мире

Газета.Ruиещё 5
4 часа назад

В мире более 100 млн. человек привились вакцинами от коронавируса "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом в интервью Bloomberg TV заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. "Очень важно, что Россия вносит свой вклад. 15% людей со средними доходами за пределами России, США, Европы, Китая получили вакцину "Спутник". . Мы предоставили "Спутник" более чем 100 млн. человек за пределами РФ", — цитирует его слова ТАСС. Дмитриев пояснил, что РФПИ рассчитывает на 15-20% рынка вакцин для стран "со средним уровнем дохода". Отмечается, что результаты вакцинации демонстрируют безопасность и эффективность российской разработки. Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название "Спутник V". Впоследствии регистрацию прошли вакцины "ЭпиВакКорона", "КовиВак", "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона-Н".

В РФПИ заявили о 100 млн. вакцинированных "Спутником" в мире
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Здоровье,Кирилл Дмитриев,Российский фонд прямых инвестиций,Bloomberg,ИТАР-ТАСС,
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