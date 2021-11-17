VR-шлемы разрешили использовать для лечения боли

В США подтвердили пользу шлемов виртуальной реальности при лечении хронических болей. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Специалисты подвердили эффективность VR-технологии EaseVRx от компании AppliedVR при лечении хронической боли в пояснице. Технология использует когнитивно-поведенческую терапию и другие поведенческие методы для уменьшения боли у пациентов в возрасте 18 лет и старше. «Миллионы взрослых в Соединенных Штатах живут с хронической болью в пояснице, которая может повлиять на многие аспекты их повседневной жизни», — отметил доктор Кристофер М. Лофтус (Christopher M. Loftus).

Разрешенное FDA устройство состоит из VR-гарнитуры, контроллера и специальных датчиков, которые используются для дыхательных упражнений. Программа лечения основана на глубоком расслаблении и переключении внимания, она состоит из 56 домашних сеансов виртуальной реальности продолжительностью от 2 до 16 минут.

В FDA провели рандомизированное исследование с приглашением 179 участников, которые жаловались на хронические боли в пояснице. Программа длилась восемь недель, в общем медики контролировали пациентов в течение 8,5 месяцев. 66 процентов участников сообщили об уменьшении боли примерно на 30 процентов. Серьезных нежелательных явлений не наблюдалось.