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VR-шлемы разрешили использовать для лечения боли

Lenta.ru
1 час назад

VR-шлемы разрешили использовать для лечения боли
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В США подтвердили пользу шлемов виртуальной реальности при лечении хронических болей. Об этом сообщается на сайте Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Специалисты подвердили эффективность VR-технологии EaseVRx от компании AppliedVR при лечении хронической боли в пояснице. Технология использует когнитивно-поведенческую терапию и другие поведенческие методы для уменьшения боли у пациентов в возрасте 18 лет и старше. «Миллионы взрослых в Соединенных Штатах живут с хронической болью в пояснице, которая может повлиять на многие аспекты их повседневной жизни», — отметил доктор Кристофер М. Лофтус (Christopher M. Loftus).

Разрешенное FDA устройство состоит из VR-гарнитуры, контроллера и специальных датчиков, которые используются для дыхательных упражнений. Программа лечения основана на глубоком расслаблении и переключении внимания, она состоит из 56 домашних сеансов виртуальной реальности продолжительностью от 2 до 16 минут.

В FDA провели рандомизированное исследование с приглашением 179 участников, которые жаловались на хронические боли в пояснице. Программа длилась восемь недель, в общем медики контролировали пациентов в течение 8,5 месяцев. 66 процентов участников сообщили об уменьшении боли примерно на 30 процентов. Серьезных нежелательных явлений не наблюдалось.

В августе исследователи из Самары разработали тестирование для оценки психологических качеств соискателя при помощи шлема виртуальной реальности. Предполагается таким образом диагностировать психологические аспекты сотрудников на особо ответственных позициях.

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