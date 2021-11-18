Чем опасны частый душ и антибактериальное мыло

Личная гигиена важна — но врачи уверены, что и у нее есть свои границы.

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Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Жито знает — при слишком частом мытье могут развиваться кожные заболевания. Когда человек действительно часто моется, у него изменяется качественный состав кожи: смываются не только плохие бактерии, но и хорошие.

«В результате ослабевают барьеры, которые защищают нас от грибков, аллергенов, и человек может получить кожные заболевания», – объясняет эксперт.

При этом, если мыться редко, не избежать неприятного запаха.

Они встраиваются в кожу через микротравмы, микроповреждения, трещинки на коже, могут закупоривать сальные железы и тем самым вызывают кожные заболевания, например дерматит, прыщи. Поэтому для профилактики данных болезней мы рекомендуем мыться более регулярно, — говорит доктор.

Конечно, если вы ведете активный образ жизни и, например, тренируетесь каждый день — мыться надо после каждой тренировки, избавляясь от излишков пота. А вот когда человек нечасто двигается, не занимается физической культурой, находится уже в пожилом возрасте, он потеет не так часто — можно мыться реже.

Не стоит мыться горячей водой, потому что она способствует повреждению кожных покровов, иссушению кожи, которая становится воротами для бактерий, аллергенов и вирусов. «Мы не рекомендуем пользоваться антибактериальным мылом на регулярной основе, потому что нарушается кожный баланс хороших и плохих бактерий, наш местный иммунитет и ответ иммунной системы на бактерию. В результате человек становится более восприимчив к инфекциям», — говорит Жито.