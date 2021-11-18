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"Заменить конфеты фруктами и продержаться неделю": раскрыты последствия отказа от сахара

Стелла Шмель
1 час назад

Глюкозу и хорошее настроение можно получать и без сахара, заявила врач-эндокринолог Татьяна Бочарова. Необходимые полезные вещества организм может получать из натуральных, а не консервированных, фруктов и овощей, а также круп. Об этом Бочарова рассказала в беседе с РИА Новости.

"Заменить конфеты фруктами и продержаться неделю"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как пояснила врач, современный человек получает переизбыток сахара в своем рационе по ряду обстоятельств.

"Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра, — продолжила врач. — На самом деле главное, если вы хотите отказаться от сахара, — заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю. Вы увидите первые результаты, и они могут стать стимулом для того, чтобы вы продолжили питаться по-новому".

При этом пищеварение и работа кишечника станут лучше уже спустя несколько дней после отказа от лишнего сахара. Также стабилизируется эмоциональный фон, улучшится состояние кожи и качество сна повысится.

Ранее медик назвала продукты, повышающие сахар в крови. От них в первую очередь следует отказаться диабетикам и людям с предрасположенностью к нему.

Здоровье,Татьяна Бочарова,РИА Новости,
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