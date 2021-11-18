"Заменить конфеты фруктами и продержаться неделю"

"Есть сила привычки, есть социальные традиции — чай с тортиком в гостях, кофе с булочкой с утра, — продолжила врач. — На самом деле главное, если вы хотите отказаться от сахара, — заменить конфеты фруктами и продержаться в таком режиме неделю. Вы увидите первые результаты, и они могут стать стимулом для того, чтобы вы продолжили питаться по-новому".