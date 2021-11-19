Названы приводящие к преждевременным родам симптомы

«Любая острая и нестандартная ситуация, которая происходит у беременной, — это повод обратиться к врачу. Мы все прекрасно знаем, что беременные периодически испытывают дискомфорт, но острых болей точно не должно быть. Если проявились выделения, если тянущие боли, позывы внизу живота — это повод прийти к врачу»,

Он также добавил, что к специалисту стоит обратиться в случае, если ребенок внезапно стал слишком активным или, наоборот, его когда активность сильно снизилась. Также стоит обратить внимание на обострение при беременности у женщины хронических заболеваний, о наличие которых ей известно. Это могут быть нестабильное давление, головные боли или головокружения.