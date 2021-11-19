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Названы приводящие к преждевременным родам симптомы

Lenta.ru
28 минут назад

Неонатолог, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев назвал РИА Новости симптомы, которые могут привести к преждевременным родам.

Названы приводящие к преждевременным родам симптомы
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Любая острая и нестандартная ситуация, которая происходит у беременной, — это повод обратиться к врачу. Мы все прекрасно знаем, что беременные периодически испытывают дискомфорт, но острых болей точно не должно быть. Если проявились выделения, если тянущие боли, позывы внизу живота — это повод прийти к врачу»,

— рассказал медик.

Он также добавил, что к специалисту стоит обратиться в случае, если ребенок внезапно стал слишком активным или, наоборот, его когда активность сильно снизилась. Также стоит обратить внимание на обострение при беременности у женщины хронических заболеваний, о наличие которых ей известно. Это могут быть нестабильное давление, головные боли или головокружения.

Горев подчеркнул, что медики помогают разобраться с проблемой при обращении к ним беременных. На случай преждевременных родов, сроком ниже 32 недель, у врачей имеются технологии, пролонгирующие беременность на 48 часов. Это дает время на подготовку к родам и снижает риск возможных негативных последствий для матери и малыша.

Здоровье,РИА Новости,
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