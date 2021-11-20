О чем говорит желание есть мел и почему это опасно

Считается, что желание есть мел возникает, когда в организме нехватка кальция, но на самом деле есть еще несколько неочевидных причин. Подробнее — в материале «Рамблера».

Чаще всего тяга к мелу бывает у детей и беременных женщин. У девушек в положении меняются вкусовые предпочтения. Иногда потребность в меле возникает именно из-за недостатка кальция. Дефицит может привести к тому, что ребёнок будет «добирать» кальций из костей и зубов матери. Кроме того, кальций вымывается из организма при заболеваниях щитовидной железы или не усваивается из-за недостатка витаминов E, D и С.

По словам врача и телеведущего Евгения Комаровского, тяга к мелу говорит о дефиците железа в организме — анемии. В природном меле содержится оксид железа, но его количества недостаточно, чтобы восполнить дефицит. Медик посоветовал в таком случае сдать клинический анализ крови и проверить уровень гемоглобина.

Но насколько безопасно вообще есть мел? Врачи рекомендуют перед употреблением внимательно изучить состав. Нельзя есть технический или канцелярский мел. Многие производители добавляют в него химические примеси и добавки. Например, гипс и красители. Нужно искать виды, в которых содержится только мел и вода.