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Три необычных продукта, которые сохраняют зрение

Letidor.ru
2 часа назад

Проблемы со зрением имеют почти 300 миллионов человек во всем мире. Плохо видит каждый третий взрослый, а каждый пятый ребенок к окончанию школы испытывает проблемы с глазами. Чтобы не носить очки, важно правильно питаться.

Три необычных продукта, которые сохраняют зрение
Фото: Letidor.ruLetidor.ru

Эксперты из Британской организации Fight for Sight считают, что несколько простых продуктов, помогут сохранить зрение и принесут ощутимую пользу тем, кто плохо видит. Стоит обратить внимание на куриные яйца. В желтке содержатся лютеин, цинк и ряд витаминов, которые могут снизить риск развития глаукомы. Полезен для глаз будет и миндаль.

Также необходимо включит в свой рацион продукты, богатые витамином С. Например, болгарский перец или апельсины. Этот витамин нормализует кровообращение и стимулирует выработку коллагена, который необходим для обновления тканей, пишет Daily Express.

Здоровье,
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