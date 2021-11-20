Три необычных продукта, которые сохраняют зрение

Проблемы со зрением имеют почти 300 миллионов человек во всем мире. Плохо видит каждый третий взрослый, а каждый пятый ребенок к окончанию школы испытывает проблемы с глазами. Чтобы не носить очки, важно правильно питаться.

Эксперты из Британской организации Fight for Sight считают, что несколько простых продуктов, помогут сохранить зрение и принесут ощутимую пользу тем, кто плохо видит. Стоит обратить внимание на куриные яйца. В желтке содержатся лютеин, цинк и ряд витаминов, которые могут снизить риск развития глаукомы. Полезен для глаз будет и миндаль.