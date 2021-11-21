Гири и кнут: как в старину лечили венерические болезни

Несмотря на то что заболевания, передающиеся половым путем, известны не одно столетие, эффективно лечить их начали относительно недавно, во второй половине XX столетия. До этого несчастных, страдающих от «дурных» болезней, эскулапы пользовали самыми странными и варварскими методами. Такое лечение не только не способствовало излечению, но и, наоборот, калечило больного и укорачивало ему жизнь.

Древний Египет

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Самой большой проблемой лечения венерических заболеваний в прошлом было отсутствие понимания того, с чем связана проблема. Далеко не каждый знал, как передается хворь и немногие доктора могли отличить симптомы ЗППП от других недугов.

Тем не менее многие древние цивилизации обладали достаточным уровнем медицинских знаний, чтобы правильно диагностировать болезни и хорошо понимали их природу. На одном из наиболее известных письменных памятников Древнего Египта, папирусе Эберса, можно увидеть лекарей, проводящих некие манипуляции с больным в области паха.

Происходящее на этой иллюстрации профессор Франхо Грюбер (Fran­jo Gru­ber) в своей книге «История венерических болезней от античности до Ренессанса» трактует как лечение уретральной инфекции сандаловым маслом. Эта проблема у жителя Египта вполне могла быть связана и с половой инфекцией.

Этот способ борьбы с венерическими болезнями был у египтян не единственным. Они активно проводили обряды с заклинаниями, чтобы изгнать из немощных злых духов, а также применяли всевозможные мистические снадобья: мази и притирки из трав и минералов, смешанные с толченым коровьим рогом и чесноком.

Древняя Греция

Историки медицины считают, что древние горки были неплохо осведомлены о природе распространения венерических инфекций. Поэтому до нас дошли сведения о способах предохранения от таких болезней. Перед сексуальным актом жители Эллады тщательно мылись, после чего натирали промежность различными маслами.

Но если болезни избежать не удалось, что в общем то не удивительно при таком способе защиты, то лечение практиковалось простое и радикальное. Известный лекарь Соран Эфесский прописывал своим пациентам, больным гонореей, свинцовые гири.

Их нужно было носить на себе для общего укрепления организма. Известный греческий врач был уверен, что гонорея вызывается общей слабостью организма и физические нагрузки снимут ее как рукой. До нас не дошла статистика, касающаяся излечения таким методом и тем более сведения о том, чем объяснял Соран отсутствие эффекта.

Гораздо меньше повезло тем, кто умудрился подхватить герпес. Это заболевание излечивали очень оригинальным методом — выжиганием раскаленным железом. После обработки пораженных мест таким способом пациент считался излеченным. До следующего раза.

Эпоха ртути

В Средние века популярным средством от многих недугов была ртуть. Но особенно часто ее использовали для лечения венерических заболеваний. Один из основателей современной медицины швейцарский медик и алхимик Парацельс настоятельно рекомендовал ртутные мази для наружного применения.

Чаще всего ртутную мазь втирали в ноги, что значительно укорачивало жизнь пациенту и, в общем, приводило к снижению количества больных ЗППП. Еще одним сторонником ртутного лечения был итальянский врач Джованни де Виго, который лечил ртутью практически все, считая ее едва ли не панацеей.

Ртутный период в европейской медицине длилась почти четыре столетия и сказать точно, сколько жизней унесло такое лечение, не возьмется никто. В XVI столетии, в эпоху Великих открытий, богатые пациенты известных лекарей смогли позволить себе еще одно лекарство, получаемое из дальних стран — смолу гаваякового дерева (Lignum vitae), которую привозили с далекой Ямайки. Информации о том, насколько это средство было действенным, увы, у нас нет.

Англия XIX столетия: больница или тюрьма

Для Англии позапрошлого века ЗППП стали настоящим бедствием. Матросы «владычицы морей», вернувшись из похода, нередко привозили с собой экзотические хвори, по сравнению с которыми сифилис и гонорея были детским лепетом.

Также активно заражались моряки и солдаты в борделях портовых городов, куда устремлялись, едва покинув борт корабля. Проституция была невероятно популярным занятием, а предохраняться могли себе позволить только самые образованные и обеспеченные жители королевства.

Эпидемия сифилиса привела к тому, что в 1860 х годах жрицы любви начали считаться криминальными элементами и с проституцией, на которую ранее смотрели сквозь пальцы, начали активно бороться. Британские полицейские имели право остановить на улице женщину, заподозренную в занятии проституцией и потребовать ее раздеться.

Если на теле находили какие-нибудь признаки нехорошей болезни, женщину тут же отправляли на принудительное лечение в одну из больниц закрытого типа. Тех же, кто сопротивлялся принудительному осмотру, отправляли в тюрьму сроком на один год.

При этом условия в королевских тюрьмах конца XIX столетия не слишком отличались от средневековых — сидельцы жестоко голодали, страдали от холода и инфекционных болезней. Сложно сказать, насколько такой метод был эффективен в борьбе с распространением ЗППП, но, вполне вероятно, что шанс выжить за решеткой был несколько выше, чем после лечения ртутными мазями и ваннами с солями свинца.