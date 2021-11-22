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Невролог назвал ещё одно последствие COVID-19

News.ruиещё 3
2 часа назад

Невролог объяснил боли по всему телу после коронавируса
Фото: News.ruNews.ru

Главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев заявил, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу. По его словам, о данном симптоме рассказывают почти 10% пациентов, сообщает радио Sputnik.

Тургунхужаев пояснил, что мигрирующие боли, как правило, сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание, на которое указывают такие признаки, называется фибромиалгия.

Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, суставах, конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, туман в голове, — подчеркнул врач.

По его мнению, люди с болевым синдромом должны обращаться к врачу, поскольку причина расстройства, вероятнее всего, связана с перенесённым заболеванием.

В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать, — указал Тургунхужаев.

Ранее стало известно, что людей, которые перенесли COVID-19, может одолевать шум в ушах. По словам кандидата медицинских наук Николая Крючкова, это происходит из-за поражения инфекцией слуховых нервов или головного мозга. В этом случае врачи рекомендуют обращаться к специалистам для решения проблем с постковидными проявлениями.

Здоровье,ИА Sputnik,
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