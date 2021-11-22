Невролог объяснил боли по всему телу после коронавируса

Главный невролог сети клиник «Семейная» Ойбек Тургунхужаев заявил, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусом, жалуются на мигрирующие боли по всему телу. По его словам, о данном симптоме рассказывают почти 10% пациентов, сообщает радио Sputnik.

Тургунхужаев пояснил, что мигрирующие боли, как правило, сопровождаются повышенной утомляемостью и нарушением сна. Заболевание, на которое указывают такие признаки, называется фибромиалгия.

Это заболевание, которое вызывает мигрирующие боли в лимфоузлах, суставах, конечностях рук и ног. Пациенты также жалуются на утомляемость, расстройство сна, туман в голове, — подчеркнул врач.

По его мнению, люди с болевым синдромом должны обращаться к врачу, поскольку причина расстройства, вероятнее всего, связана с перенесённым заболеванием.

В головном мозге есть центры, которые обеспечивают противоболевую реакцию. Когда мы ударяемся мизинцем о тумбочку, нам больно, но через какое-то время это ощущение проходит, потому что работает противоболевая система. После COVID-19 эта система может не работать, — указал Тургунхужаев.