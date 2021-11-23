Российское лекарство от COVID-19 испытали на хомяках

Российское лекарство от коронавируса испытывали на хомяках, так как их иммунная система даёт ответ, схожий с тем, который возникает у человеческого организма. Заведующий лабораторией экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов объяснил для «КП-Новосибирск», что сначала животных заражали COVID-19, а затем вводили им антитела.

Антитела мы получали из клеток разных людей, перенёсших вирус, и нужно было понять, какие из них наиболее эффективно борются с болезнью, чтобы потом именно их использовать в лечении. Сразу скажу: все наши подопытные отреагировали на разрабатываемый препарат хорошо. Никаких побочных эффектов не было, — рассказал Шестопалов.

Он добавил, что испытания на людях начнутся не скоро: по протоколу Минздрава сначала нужно показать эффективность и безопасность использования моноклональных антител. Сам препарат действует на основе клеток перенёсшего болезнь человека, учёные воссоздают его антитела.