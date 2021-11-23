Названы истинные причины темных кругов и мешков под глазами

Считается, что темные круги и мешки под глазами появляются из-за усталости и недосыпа — однако причина может быть совсем не в этом.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

Специалистка по уходу за глазами Рошни Патель предупреждает: дело может быть в диете. Диета с повышенным содержанием соли приводит к увеличению объема кожи под глазами. Сделайте анализ и узнайте уровень железа в крови: если он пониженный, то введение в рацион продуктов с высоким содержанием железа поможет насытить ткани кислородом и избавиться от темных кругов.

В любом случае соленый ужин лучше заменить пресным: паровыми овощами или шпинатом. Дело может быть и в ваших врожденных особенностях.

Они бывают косметическим недостатком и редко свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем,

— успокаивает Патель.