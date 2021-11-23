Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+6° в 
USD 74.83EUR 84.17
Войти в почту

Эксперт назвала истинные причины темных кругов и мешков под глазами

WMJ.ru
2 часа назад

Считается, что темные круги и мешки под глазами появляются из-за усталости и недосыпа — однако причина может быть совсем не в этом.

Названы истинные причины темных кругов и мешков под глазами
Фото: WMJ.ruWMJ.ru

Специалистка по уходу за глазами Рошни Патель предупреждает: дело может быть в диете. Диета с повышенным содержанием соли приводит к увеличению объема кожи под глазами. Сделайте анализ и узнайте уровень железа в крови: если он пониженный, то введение в рацион продуктов с высоким содержанием железа поможет насытить ткани кислородом и избавиться от темных кругов.

В любом случае соленый ужин лучше заменить пресным: паровыми овощами или шпинатом. Дело может быть и в ваших врожденных особенностях.

Они бывают косметическим недостатком и редко свидетельствуют о серьезных проблемах со здоровьем,

— успокаивает Патель.

Другими причинами мешков могут стать задержка жидкости в потерявшей эластичность коже, аллергии, влияющее на ваш уровень усталости курение, наследственные факторы, излишнее пребывание на солнце, раздражающее кожу на лице, и экзема.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители