Выявлены причины головной боли во время интимной близости

Головная боль — неприятный недуг, который всегда появляется неожиданно и в неподходящий момент. Так, неприятные ощущения могут возникнуть даже во время интимной близости. По словам невролога и цефалголога (специалиста по изучению и лечению головных болей) Анны Черепановой, в таком случае важно обратиться к врачу.

Как сообщает эксперт, данное явление считается редким и встречается примерно у 1-1,5% людей, большинство из которых составляют мужчины. Головные боли разделяют на несколько видов.

«Бывает преоргазмическая двухсторонняя или односторонняя боль, которая характеризуется неприятными сжимающими, пульсирующими, нарастающими к моменту оргазма ощущениями. Длится от нескольких секунд до нескольких часов, в редких случаях может продолжаться до трех суток», — рассказала Анна Черепанова «Пятому каналу».

Также выделяют оргазмическую головную боль, которая возникает на пике наслаждения и длится от пары секунд до нескольких часов.

При появлении данного недуга рекомендуется обратиться к неврологу и пройти дополнительные обследования. Это позволит не только избавиться от головных болей в момент близости, но и исключить различные патологии мозга.