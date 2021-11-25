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Выявлены причины и скрытые опасности частой головной боли во время интимной близости

Passion.ru
1 час назад

Головная боль — неприятный недуг, который всегда появляется неожиданно и в неподходящий момент. Так, неприятные ощущения могут возникнуть даже во время интимной близости. По словам невролога и цефалголога (специалиста по изучению и лечению головных болей) Анны Черепановой, в таком случае важно обратиться к врачу.

Выявлены причины головной боли во время интимной близости
Фото: Passion.ruPassion.ru

Как сообщает эксперт, данное явление считается редким и встречается примерно у 1-1,5% людей, большинство из которых составляют мужчины. Головные боли разделяют на несколько видов.

«Бывает преоргазмическая двухсторонняя или односторонняя боль, которая характеризуется неприятными сжимающими, пульсирующими, нарастающими к моменту оргазма ощущениями. Длится от нескольких секунд до нескольких часов, в редких случаях может продолжаться до трех суток», — рассказала Анна Черепанова «Пятому каналу».

Также выделяют оргазмическую головную боль, которая возникает на пике наслаждения и длится от пары секунд до нескольких часов.

При появлении данного недуга рекомендуется обратиться к неврологу и пройти дополнительные обследования. Это позволит не только избавиться от головных болей в момент близости, но и исключить различные патологии мозга.

«Если органическое поражение головного мозга исключено и установлено, что болевые ощущения связаны с сексуальной активностью, в этом случае обычно выбирается тактика лечения, направленная на профилактику и купирование приступа», — объяснила специалист.

Здоровье,Анна Черепанова,
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