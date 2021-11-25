Проверено на себе
Звёзды
Психология
Еда
Счет
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
+9° в 
USD 74.60EUR 83.68
Войти в почту

Зачем пить воду с лимоном каждый день

Катерина Саломе
54 минуты назад

Вода служит надежным проводником питательных веществ и кислорода ко всем участкам тела. Именно поэтому так важно соблюдать водный баланс организма, ежедневно выпивая необходимую норму. Но вода полезна не только в чистом виде — в нее также можно добавлять лимон. О том, зачем пить воду с лимоном каждый день, расскажет "Рамблер".

Зачем пить воду с лимоном каждый день
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Заряжает энергией

Многие не могут представить свой день без чашки, а то и нескольких, кофе. Безусловно, этот напиток бодрит, но лишь на пару часов. Чтобы зарядиться энергией на весь день, стоит начать утро со стакана лимонной воды — это намного эффективнее и полезнее.

Восполняет баланс минералов в организме

Человеческое тело вместе с потом выделяет различные минералы, среди которых калий и натрий. Питьевая вода лишь отчасти справляется с этой проблемой. Но если добавить в нее лимон, можно избежать обезвоживания и восполнить баланс важных минералов в организме.

Улучшает работу пищеварительной системы

Стакан лимонной воды натощак — лучший способ улучшить работу пищеварительной системы. Она снимает симптомы изжоги, убирает отрыжку и препятствует газообразованию в кишечнике. После употребления напитка стоит воздержаться от еды на 15-30 минут.

Борется с болезнями сердца

Регулярное употребление теплой воды с лимоном натощак способствует снижению риска возникновения и развития болезней сердца. Это происходит благодаря тому, что напиток очищает артерии и сосуды.

Побеждает воспаление

Воспаление может возникнуть из-за повышенной кислотности. Лимонная вода нормализует кислотно-щелочной баланс, за счет чего из организма выводится вредная мочевая кислота. Именно поэтому так важно ежедневно пить воду с лимоном для того, чтобы избежать воспалительных процессов.

Улучшает зрение

Цитрусовые фрукты, включая лимоны, богаты аскорбиновой кислотой и антиоксидантами. Эти вещества отлично защищают против ухудшения зрения и появления глазных заболеваний, таких как катаракта и макулярная дистрофия.

Здоровье,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители