Вода служит надежным проводником питательных веществ и кислорода ко всем участкам тела. Именно поэтому так важно соблюдать водный баланс организма, ежедневно выпивая необходимую норму. Но вода полезна не только в чистом виде — в нее также можно добавлять лимон. О том, зачем пить воду с лимоном каждый день, расскажет "Рамблер".
Многие не могут представить свой день без чашки, а то и нескольких, кофе. Безусловно, этот напиток бодрит, но лишь на пару часов. Чтобы зарядиться энергией на весь день, стоит начать утро со стакана лимонной воды — это намного эффективнее и полезнее.
Человеческое тело вместе с потом выделяет различные минералы, среди которых калий и натрий. Питьевая вода лишь отчасти справляется с этой проблемой. Но если добавить в нее лимон, можно избежать обезвоживания и восполнить баланс важных минералов в организме.
Стакан лимонной воды натощак — лучший способ улучшить работу пищеварительной системы. Она снимает симптомы изжоги, убирает отрыжку и препятствует газообразованию в кишечнике. После употребления напитка стоит воздержаться от еды на 15-30 минут.
Регулярное употребление теплой воды с лимоном натощак способствует снижению риска возникновения и развития болезней сердца. Это происходит благодаря тому, что напиток очищает артерии и сосуды.
Воспаление может возникнуть из-за повышенной кислотности. Лимонная вода нормализует кислотно-щелочной баланс, за счет чего из организма выводится вредная мочевая кислота. Именно поэтому так важно ежедневно пить воду с лимоном для того, чтобы избежать воспалительных процессов.
Цитрусовые фрукты, включая лимоны, богаты аскорбиновой кислотой и антиоксидантами. Эти вещества отлично защищают против ухудшения зрения и появления глазных заболеваний, таких как катаракта и макулярная дистрофия.