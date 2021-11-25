Вода служит надежным проводником питательных веществ и кислорода ко всем участкам тела. Именно поэтому так важно соблюдать водный баланс организма, ежедневно выпивая необходимую норму. Но вода полезна не только в чистом виде — в нее также можно добавлять лимон. О том, зачем пить воду с лимоном каждый день, расскажет "Рамблер".

Заряжает энергией

Многие не могут представить свой день без чашки, а то и нескольких, кофе. Безусловно, этот напиток бодрит, но лишь на пару часов. Чтобы зарядиться энергией на весь день, стоит начать утро со стакана лимонной воды — это намного эффективнее и полезнее.

Восполняет баланс минералов в организме

Человеческое тело вместе с потом выделяет различные минералы, среди которых калий и натрий. Питьевая вода лишь отчасти справляется с этой проблемой. Но если добавить в нее лимон, можно избежать обезвоживания и восполнить баланс важных минералов в организме.

Улучшает работу пищеварительной системы

Стакан лимонной воды натощак — лучший способ улучшить работу пищеварительной системы. Она снимает симптомы изжоги, убирает отрыжку и препятствует газообразованию в кишечнике. После употребления напитка стоит воздержаться от еды на 15-30 минут.

Борется с болезнями сердца

Регулярное употребление теплой воды с лимоном натощак способствует снижению риска возникновения и развития болезней сердца. Это происходит благодаря тому, что напиток очищает артерии и сосуды.

Побеждает воспаление

Воспаление может возникнуть из-за повышенной кислотности. Лимонная вода нормализует кислотно-щелочной баланс, за счет чего из организма выводится вредная мочевая кислота. Именно поэтому так важно ежедневно пить воду с лимоном для того, чтобы избежать воспалительных процессов.

Улучшает зрение