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В России выявили 34 690 случаев коронавируса за сутки

Вечерняя Москва
3 часа назад

В России выявили 34 690 случаев коронавируса за сутки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

За последние 24 часа в России выявили 34 690 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Об этом в пятницу, 26 ноября, сообщили в Telegram-канале опешртаба Москвы.

Уточняется, что у 7,1 процента заболевших не было клинических проявлений болезни.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 3929 заболевших.

За последние сутки в стране было зафиксировано 1235 летальных исходов из-за COVID-19. При этом после прохождения лечения от инфекции за 24 часа в РФ полностью выздоровели 36 145 пациентов, подытожили в оперштабе.

Снижение заболеваемости коронавирусом фиксируется в России по итогам двух последних недель. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 23 ноября.

До этого Роспотребнадзор продлил действие санитарно-эпидемических мер по борьбе с коронавирусной инфекцией и профилактике заболевания в стране до 2024 года. Об этом свидетельствует соответствующее постановление главного санитарного врача, опубликованное во вторник, 16 ноября.

Здоровье,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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