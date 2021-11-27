Семью московского силовика отравили таллием

В Москве 30-летнюю женщину госпитализировали с отравлением сильнодействующим ядом — таллием, сообщил Telegram-канал «112». Симптомы интоксикации у пострадавшей и её мужа появились в начале ноября. Отмечается, что мужчина работает в правоохранительных органах, а отравление может быть связно с родом его занятий. В начале ноября в Таганроге осудили инженера, который отравил таллием более 30 своих коллег на заводе.