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Семью московского силовика отравили таллием

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад

В Москве 30-летнюю женщину госпитализировали с отравлением сильнодействующим ядом — таллием, сообщил Telegram-канал «112». Симптомы интоксикации у пострадавшей и её мужа появились в начале ноября. Отмечается, что мужчина работает в правоохранительных органах, а отравление может быть связно с родом его занятий. В начале ноября в Таганроге осудили инженера, который отравил таллием более 30 своих коллег на заводе.

Семью московского силовика отравили таллием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным сетевого издания, супруги обратились к врачам в начале ноября. Результаты анализов показали содержание соединений таллия в организме. Где москвичи могли отравиться этим металлом, пока не установлено. В каких именно органах работает мужчина, не уточняется.

Сейчас пострадавшую перевели в общую палату, она находится под наблюдением врачей. О состоянии мужчины не сообщается.

Таллий считается высокотоксичным ядом. Отравление этим металлом может закончиться смертью.

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