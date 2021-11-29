Названы способы восстановить сердце после COVID-19

Врач-кардиолог Евгения Антипенко назвала способы восстановления сердца после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает "Тульская служба новостей".

Как отметила кардиолог, начинать работу по восстановлению можно после того, как у человека спадет температура. Нужно начинать постепенно двигаться, много спать и отказаться от вредных привычек.

"В основе лежит постепенное расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения"

Восстановление можно начать с дыхательных упражнений и гимнастики. Все нужно выполнять в медленном темпе. Хорошо подойдут такие упражнения, как: подъем мяса над головой, наклоны и круговые движения туловищем.