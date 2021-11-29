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Названы способы восстановить сердце после COVID-19

Мария Каткова
1 час назад

Врач-кардиолог Евгения Антипенко назвала способы восстановления сердца после перенесенного коронавируса. Об этом сообщает "Тульская служба новостей".

Названы способы восстановить сердце после COVID-19
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как отметила кардиолог, начинать работу по восстановлению можно после того, как у человека спадет температура. Нужно начинать постепенно двигаться, много спать и отказаться от вредных привычек.

"В основе лежит постепенное расширение двигательного режима, сон по семь-восемь часов, рациональное и сбалансированное питание, борьба со стрессом и отказ от курения"

Восстановление можно начать с дыхательных упражнений и гимнастики. Все нужно выполнять в медленном темпе. Хорошо подойдут такие упражнения, как: подъем мяса над головой, наклоны и круговые движения туловищем.

Коронавирус и его последствия становится все опаснее для людей. ВОЗ рассказала о появлении нового штамма и его высокой вероятности распространения на глобальном уровне.

Здоровье,ВОЗ,
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