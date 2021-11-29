«Семь лет не предохранялась»: врач назвала опасные методы контрацепции

Нежелательная беременность — это испытание для физического и ментального здоровья женщины. До сих пор многие женщины предохраняются с помощью народных средств, среди которых встречаются и опасные, например, спринцевание.
Именно поэтому в новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждаем средства контрацепции, их виды и эффективность.
Даже взрослые люди теряются перед многообразием средств, а обратиться к врачу бывает стыдно, страшно или просто лень. В качестве спикера выступила акушер-гинеколог Елена Ордиянц, которая развеяла множество мифов о предохранении.
Помните, гормональные средства защищают вас от нежелательной беременности, но только презерватив убережет от инфекций.
Таймкод:
0.47 — Что влияет на выбор контрацепции
3.15 — Аллергия на латекс
4.53 — Безопасные дни и свобода от предохранения
9.57 — Безопасный секс во время месячных или нет
12.51 — Все про прерванный половой акт
15.39 — Сперма попала на руку, можно ли забеременнеть
18.33 — Про повторное использование презервативов, пакеты и другое
20.35 — Про народное. Быстрый душ и лимон в качестве средства контрацепции
26.00 — Виды контрацепции
26.45 — Виды контрацепции по методу эффективности:
- Стерилизация
- Оральные контрацептивы
- Спираль
- Спермициды
- Презерватив
- Календарный метод
48.10 — Почему важно подбирать метод контрацепции с врачом
В подкасте участвовали:
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Над подкастом работали:
автор и ведущая — Даша Краснова
джингл — Глеб Домбровский
монтаж — Арсений Троицкий
обложка — Мария Толстова и Лена Сидорова