«Семь лет не предохранялась»: врач назвала опасные методы контрацепции

Нежелательная беременность — это испытание для физического и ментального здоровья женщины. До сих пор многие женщины предохраняются с помощью народных средств, среди которых встречаются и опасные, например, спринцевание.

Именно поэтому в новой серии подкаста "Активное согласие" мы обсуждаем средства контрацепции, их виды и эффективность.

Даже взрослые люди теряются перед многообразием средств, а обратиться к врачу бывает стыдно, страшно или просто лень. В качестве спикера выступила акушер-гинеколог Елена Ордиянц, которая развеяла множество мифов о предохранении.

Помните, гормональные средства защищают вас от нежелательной беременности, но только презерватив убережет от инфекций.

Таймкод:

0.47 — Что влияет на выбор контрацепции

3.15 — Аллергия на латекс

4.53 — Безопасные дни и свобода от предохранения

9.57 — Безопасный секс во время месячных или нет

12.51 — Все про прерванный половой акт

15.39 — Сперма попала на руку, можно ли забеременнеть

18.33 — Про повторное использование презервативов, пакеты и другое

20.35 — Про народное. Быстрый душ и лимон в качестве средства контрацепции

26.00 — Виды контрацепции

26.45 — Виды контрацепции по методу эффективности:

- Стерилизация

- Оральные контрацептивы

- Спираль

- Спермициды

- Презерватив

- Календарный метод

48.10 — Почему важно подбирать метод контрацепции с врачом

В подкасте участвовали:

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Над подкастом работали:

автор и ведущая — Даша Краснова

джингл — Глеб Домбровский

монтаж — Арсений Троицкий