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2 часа назад

Почему учёные не рекомендуют селиться выше 7-ого этажа

Оказывается, жизнь на верхних этажах высоток может быть небезопасна. Согласно последним исследованиям американские ученые пришли к выводу, что лучше всего селиться не выше 7-го этажа. Причина, по их мнению, заключается в магнитном поле Земли, которое с высотой слабеет, тем самым создавая риск нагрузки на иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

Почему нельзя селиться выше 7 этажа
Фото: Русская семеркаРусская семерка

Есть и другие поводы не забираться слишком высоко. Экологи считают, что воздух в поднебесье, окуриваемый множеством предприятий крупных городов, не столь чистый, поэтому скопление вредных веществ на высоте от 30 метров может превышать допустимый уровень.

Другая напасть, способная доставить неприятности жителям высоток – электромагнитное излучение. Конечно, бытовая техника и проводка «фонят» одинаково, что на 1-м, что на 15-м этаже, однако железобетонная конструкция, препятствуя прохождению электромагнитных волн, заставляет их циркулировать по квартире, отдавая часть фона на более высокие этажи.

Медики отмечают, что жители верхних этажей чаще других страдают головными болями и депрессиями.

Еще одна проблема верхних этажей – это вибрация, которую создает транспорт, промышленные установки, инженерно-технологическое оборудование зданий. При постоянной, почти не ощутимой вибрации человек нередко испытывает состояние угнетенности и необъяснимого чувства беспокойства.

Однако даже жизнь на 20-м этаже не идет ни в какое сравнение с последствиями, которые человек испытывает в горах. Альпинисту нужно быть готовым к издержкам нахождения на значительных высотах: понижению температуры и влажности воздуха, увеличению солнечной радиации, снижению атмосферного давления и содержания кислорода.

Здоровье,
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