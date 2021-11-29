Почему нельзя селиться выше 7 этажа

Оказывается, жизнь на верхних этажах высоток может быть небезопасна. Согласно последним исследованиям американские ученые пришли к выводу, что лучше всего селиться не выше 7-го этажа. Причина, по их мнению, заключается в магнитном поле Земли, которое с высотой слабеет, тем самым создавая риск нагрузки на иммунную, нервную и сердечно-сосудистую системы человека.

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Есть и другие поводы не забираться слишком высоко. Экологи считают, что воздух в поднебесье, окуриваемый множеством предприятий крупных городов, не столь чистый, поэтому скопление вредных веществ на высоте от 30 метров может превышать допустимый уровень.

Другая напасть, способная доставить неприятности жителям высоток – электромагнитное излучение. Конечно, бытовая техника и проводка «фонят» одинаково, что на 1-м, что на 15-м этаже, однако железобетонная конструкция, препятствуя прохождению электромагнитных волн, заставляет их циркулировать по квартире, отдавая часть фона на более высокие этажи.

Медики отмечают, что жители верхних этажей чаще других страдают головными болями и депрессиями.

Еще одна проблема верхних этажей – это вибрация, которую создает транспорт, промышленные установки, инженерно-технологическое оборудование зданий. При постоянной, почти не ощутимой вибрации человек нередко испытывает состояние угнетенности и необъяснимого чувства беспокойства.