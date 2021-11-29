Четыре совета, которые помогут легко просыпаться и вставать утром

Для некоторых проснуться бодрым с утра не представляет труда, а кто-то еле вылезает из постели. Для людей, которые относят себя ко последнему типу, в статье хорватского СМИ Telegram даны несколько рекомендаций. Они позволят чувствовать себя утром гораздо лучше.

По словам доктора Кэтти Шарки из Брауновского университета, даже если человек от природы тяжело просыпается рано утром, ситуацию можно исправить. Достаточно соблюдать несколько правил.

Дать доступ свету. Для этого можно открыть шторы. В результате проснуться будет проще, так как гормон сна - мелатонин - под воздействием света вырабатываться не будет. В то же время перед сном лучше не сидеть долго перед компьютером и не включать яркий свет, так как это будет препятствовать подготовке организма ко сну.

Другой вариант взбодриться - зарядка. Или просто физические упражнения.

Важно также ложиться и вставать в одно и то же время. Это позволит нормализовать ритмы сна и бодрствования.

Не спать в выходные долго. То есть не просыпаться намного позже, чем в будни. Иначе организм будет воспринимать такие дни как 6-часовой перелёт, что негативно скажется на «внутренних часах».

Дремать в течение дня. Даже если за весь день вы поспите так всего 10 минут, это благотворно повлияет на ваше состояние. Правда, если вы погрузитесь в дрёму за несколько часов до сна, то потом могут быть проблемы с засыпанием.

Ещё одна рекомендация - употреблять кофеин только утром либо отказаться от него за 6 часов до сна.

Подумать о стимуле. Придумайте, ради чего вы будете вставать утром. Это может быть даже простой круассан. Также попытайтесь проснуться немного раньше, чем необходимо, - даже на 5 минут.