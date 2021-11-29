"Токсичная леди": женщина, от запаха которой падали в обморок

Глория Рамирес была обычной женщиной из Калифорнии с мужем и двумя детьми. 19 февраля 1994 года она была доставлена в больницу с учащенным сердцебиением и сниженным артериальным давлением. Женщина едва могла дышать. Ее ухудшение здоровья было связано с тем, что некоторое время назад у Глории был диагностирован рак шейки матки последней стадии. Когда врачи стали оказывать срочную медицинскую помощь, они один за другим стали падать в обморок. "Рамблер" расскажет подробнее, что же произошло.

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Медикаменты Рамирес не помогали, и тогда медики решили применить дефибриллятор. Когда медсестры сняли с женщины рубашку, они заметили странный масляный блеск на ее теле, а изо рта пациентки исходил чесночный запах. Когда была взята кровь из вены для анализа, в ней были обнаружены частицы неестественного цвета, а сама кровь пахла как аммиак. И внезапно одна медсестра упала в обморок, а у другой начались проблемы с дыханием. Один за другим члены медицинского персонала стали терять сознание. Симптомы варьировались от обморока и одышки до тошноты и даже временного паралича.

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Глорию Рамирес так и не удалось спасти. После произошедшего специальная служба прибыла в защитных костюмах. Она обыскала все помещение больницы с целью обнаружить источник отравляющего газа, однако поиски не увенчались успехом. Тело женщины поместили в герметичную алюминиевую емкость, а затем было проведено целых три вскрытия: через шесть дней после смерти, затем через шесть недель и еще раз перед похоронами.

Команда исследователей пришла к выводу, что в организме Глории содержались такие вещества, как тиленол, лидокаин, кодеин и тиган. Последний — это препарат от тошноты, и он разбивается на амины в организме, а они уже связаны с аммиаком, что объясняет запах в образце крови. Также в крови и тканях содержалось большое количество диметилсульфона.

12 апреля 1994 года было объявлено, что смерть Рамирес была спровоцирована сердечной недостаточностью, а также почечной недостаточностью, вызванной последней стадией рака, который был диагностирован лишь за шесть недель до ее смерти.