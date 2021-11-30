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40 минут назад

Диетолог назвала способ сделать овсянку более полезной для фигуры

Американский диетолог Лаура Бурак назвала способ сделать овсянку на завтрак более питательной и полезной для фигуры. Ее слова приводит портал Eat This, Not That!

Диетолог назвала способ сделать овсянку более полезной
Фото: PixabayPixabay

Бурак объяснила, что овсянка богата углеводами и практически не содержит жиров и белков, поэтому очень быстро усваивается. Это может привести к колебаниям уровня сахара в крови и, как следствие, к чувству голода вскоре после того, как человек позавтракал овсянкой. Ощущение сытости становится еще более кратковременным, если в блюдо добавить сироп или сахар, сказала диетолог.

Специалист отметила, что она не призывает отказываться от овсянки и предложила сделать ее более питательной за счет белка.

«Вы можете добавить значительное количество белка в овсянку или съесть его в качестве гарнира. Это могут быть, например, яйца, орехи, семечки, ореховое масло, йогурт, протеиновый порошок, творог или любой другой белок, который вам нравится», — сказала Бурак и добавила, что овсянка в сочетании с белком станет полноценным приемом пищи, который позволит стабилизировать уровень сахара в крови и продлить ощущение сытости.

Ранее сообщалось, что диетологи из США рассказали о том, какие напитки нужно пить, чтобы реже болеть и укрепить иммунитет. В первую очередь они советуют выпивать достаточное количество жидкости каждый день.

Здоровье,
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