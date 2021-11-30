Какой главный симптом дефицита витамина K

Врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, какой симптом указывает на дефицит витамина К. По ее словам, это повышенная кровоточивость. Слова эксперта приводит «Вечерняя Москва».
Как отмечает доктор, проблема нехватки указанного витамина не является широко распространенной. Эксперт отнесла к симптомам дефицита вещества в организме частые носовые кровотечения, рецидивирующие маточные кровотечения, поверхностные кровоизлияние и послеоперационные кровотечение.
"Например, вам удалили зуб, а поврежденные ткани продолжают кровоточить довольно долго. Или же вы ударились, а в месте удара образовался значительный кровоподтек. Все это поводы задуматься, не связана ли проблема с дефицитом витамина K",
— объяснила специалист, добавив, что для восполнения витамина К важно включить в рацион больше зелени и растительных масел.
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