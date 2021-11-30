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37 минут назад

Побочные эффекты интервального голодания перечислила диетолог

Интервальное голодание, которое заключается в чередовании приёма пищи и воздержания, имеет свои нюансы, рассказала диетолог Зоя Богданова. Об этом сообщает «Российская газета», ссылаясь на aif.ru.

Диетолог назвала побочные эффекты интервального голодания
Фото: Русская ПланетаРусская Планета

Отмечается, что через 14 часов без еды организм расщепляет мышцы для появления в крови аминокислот и глюкозы, которые запасаются в виде гликогена. Если у человека изначально был недостаток мышечной ткани, то интервальное голодание может замедлить метаболизм. Это может вызвать гормональное ожирение, нарушение работы гипофиза и гипоталамуса, проблемы с щитовидной железой и гипотиреоз.

Врач добавила, что интервальное голодание противопоказано людям, имеющим пищевые расстройства.

Здоровье,
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