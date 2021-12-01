Зловредная шишка: чем опасен халязион

Халязион – доброкачественное образование округлой формы в толще века. По статистике, это заболевание встречается часто и составляет около 7,4% от всех случаев патологии век. "Рамблер" расскажет о причинах возникновения недуга и его последствиях.

покрасневшее веко,

маленький прыщ на нижнем веке или внутри века,

повышенная чувствительность кожи,

горячий воспаленный участок. Халязион поражает верхнее и нижнее веко почти с одинаковой частотой, однако снизу встречается несколько реже. Его легко спутать с обычным воспалением века, которое возникает из-за работы за компьютером и усталости — но лишь на начальной стадии. Чем дальше, тем очевиднее, что дела обстоят куда более серьезно. Развивается халязион буквально за пару дней и имеет следующие симптомы:

Причины развития халязиона: дефекты анатомического строения каналов мейбомиевой железы – суженные или слишком извилистые протоки, перекрытие выходов;

изменение консистенции секрета железы – чрезмерное загустение, склонность к образованию пробок;

ухудшение зрения, приводящее к необходимости постоянно щуриться, из-за чего протоки постоянно оказываются перекрытыми;

предшествующие заболевания глаз – ячмень, хронический блефарит;

повышенное салоотделение кожных желез;

сахарный диабет;

кожные аллергические патологии;

переохлаждение, работа на сквозняке или возле кондиционера;

стресс, нервозность и другие отклонения психического состояния, вызывающие потребность в постоянных прикосновениях к глазам;

сезонная простуда;

инфицирование глаза при неправильном использовании контактных линз или несоблюдении личной гигиены.

Как отличить халязион от ячменя?

Два этих заболевания действительно нередко путают, однако они даже поражают разные зоны. Халязион затрагивает мейбомиеву железу, а ячмень — волосяной фолликул в области роста ресниц. Кроме того, в случае возникновения ячменя в сердце припухлости появляется область, заполненная гноем. Гнойный узелок на веке может прорваться сам, и тогда заболевание сходит на нет. От халязиона же просто так не избавиться: нужны либо препараты, либо услуги хирурга, если шишка уже разрослась до кисты.

Что будет, если не лечить халязион?