Назван способ отметить Новый год без вреда для фигуры

Диетолог Дженнифер Брунинг назвала способ отметить Новый год и провести зимние праздники без вреда для фигуры. Ее слова приводит Eat This, Not That!

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По мнению Брунинг, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.