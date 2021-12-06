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1 час назад

Назван способ отметить Новый год без вреда для фигуры

Диетолог Дженнифер Брунинг назвала способ отметить Новый год и провести зимние праздники без вреда для фигуры. Ее слова приводит Eat This, Not That!

Назван способ отметить Новый год без вреда для фигуры
Фото: ТАССТАСС

По мнению Брунинг, основная причина набора веса на новогодних каникулах кроется в большом количестве употребляемого алкоголя. Во-первых, отмечает диетолог, алкоголь усиливает голод, и человек может начать налегать на закуски и переесть. Во-вторых, сладкие и высокоградусные напитки содержат много калорий.

Желающим сохранить фигуру диетолог порекомендовала сократить количество алкогольных напитков до одного-двух в день в период праздничных гуляний. Она отметила, что лучше ограничиться одним стаканом пива, одним бокалом вина или одной рюмкой крепкого алкоголя ежедневно.

Здоровье,
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