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53 минуты назад

Врач развеял популярные мифы об алкоголе и похмелье

Диетолог из Великобритании Роб Хобсон развеял популярные мифы об алкоголе. Об этом пишет издание Essex Magazine.

Врач развеял популярные мифы о похмелье
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Врач рассказал, что многие ошибочно считают, что употребление различных спиртных напитков вперемешку быстрее опьяняет и приводит к более сильному похмелью на следующий день. На самом деле это не так.

«Организм не способен отличить стакан вина от кружки пива. Если вы употребляете разные напитки вперемешку, то, вероятно, просто пьете больше обычного, отсюда и такое ужасное похмелье», — заявил медик.

Кроме того, от похмелья не спасут выпитые на ночь обезболивающие:

«Хотя обезболивающие средства помогают ослабить головную и мышечную боль, связанные с похмельем, их действие заканчивается примерно через четыре часа. А значит, нет никакого смысла пить их перед сном».

Также диетолог развеял миф о том, что протрезветь помогает кофе. По словам Роба Хобсона, напиток действительно бодрит, но он не влияет на скорость усвоения алкоголя и никак не помогает избавиться от головокружения и других симптомов опьянения.

Ранее был назван лучший напиток от похмелья.

Здоровье,Роб Хобсон,
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