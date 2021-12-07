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3 часа назад

Врач назвала необходимые зимой пищевые добавки и витамины

Зимой важно употреблять витамины D, С и цинк, заявила тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан (Holly Zokkolan), пишет Express.

Врач назвала необходимые зимой витамины
Фото: PixabayPixabay

Врач назвала витамин D естественным питательным веществом, получаемым из солнечного света. В зимние месяцы, когда люди испытывают дефицит в солнечном свете, необходимо принимать его в качестве добавки. Этот витамин укрепляет иммунитет. Содержится он в жирной рыбе, мясных субпродуктах, сыре, яичных желтках.

Цинк, как и витамин С, в зимнее время помогает бороться с простудой. Последний также важен в восстановлении тканей организма.

Ранее врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, что витамины D и С могут помочь в укреплении иммунитета в осенне-зимний сезон респираторных заболеваний. Употреблять пищевые добавки следует умеренно, так как гипервитаминоз может привести к интоксикации организма, и лечить его будет сложно. Перед покупкой витаминов рекомендуется посетить врача, чтобы подобрать правильные дозировки.

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