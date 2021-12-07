Врач назвала необходимые зимой витамины

Зимой важно употреблять витамины D, С и цинк, заявила тренер по целостному образу жизни и питанию Холли Зокколан (Holly Zokkolan), пишет Express.

Фото: Pixabay Pixabay

Врач назвала витамин D естественным питательным веществом, получаемым из солнечного света. В зимние месяцы, когда люди испытывают дефицит в солнечном свете, необходимо принимать его в качестве добавки. Этот витамин укрепляет иммунитет. Содержится он в жирной рыбе, мясных субпродуктах, сыре, яичных желтках.

Цинк, как и витамин С, в зимнее время помогает бороться с простудой. Последний также важен в восстановлении тканей организма.