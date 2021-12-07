Как отметить Новый год, чтобы не было похмелья

1 января — традиционный день, когда вся Россия долго спит и отходит от бурного празднования Нового года. Однако не всем хочется лежать в первый день года с головной болью и тошнотой, но при этом с размахом отметить хочется. Существует несколько правил того, как надо вести себя за новогодним столом для того, чтобы потом не было похмелья. Соблюдайте эти рекомендации и первого января вы сможете пойти на улицу и заняться зимними развлечениями. В материале "Рамблера" — полезные советы для того, чтобы проснуться без последствий.

"Предупредить запой довольно сложно. И последствия новогодних праздников всегда видны в нашем наркологическом отделении. Безусловно, никто специально не планирует закончить новогодние каникулы здесь, но, как правило, большая нагрузка наблюдается именно после праздничных дней", — рассказал нарколог.

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Сначала — еда, потом — напитки

Наверняка за новогодний стол вы будете садиться с пустым животом для того, чтобы все салаты, закуски и горячее поместились к вам в желудок. В таком случае нужно сначала съесть хотя бы немного еды, а уже потом начинать говорить тосты и выпивать. Если хотите пить, выбирайте безалкогольные напитки, а уже потом употребляйте спиртное.

Примите абсорбенты

Воспользуйтесь известных способом, предотвращающим похмелье. Перед застольем примите абсорбент, например подойдет активированный уголь. Он поможет организму переработать токсины, на которые расщепляется алкоголь. Вы будете пьянеть, но похмелье будет ощущаться гораздо легче, чем без лекарств.

Не забывайте про воду

Одним из симптомов похмелья является обезвоживание. Именно из-за нехватки жидкости в организме появляются многие симптомы — повышенное давление, головная боль и тошнота. При этом нельзя восполнить водный баланс в организме с помощью соков и газировок, поэтому не забывайте пить обычную воду. Эксперты рекомендуют после каждого бокала со спиртным выпивать стакан воды.

Откажитесь от газировки с алкоголем

Углекислый газ, который придает газированным напиткам те самые "пузырьки", помогает алкоголю всасываться еще быстрее, поэтому лучше отказаться от смешивания газировки и крепкого алкоголя. Также специалисты рекомендуют не налегать на шампанское, а ограничится всего одним бокалом под бой курантов. Если последуете этому совету, то опьянение будет наступать медленнее, вам не захочется пить в больших количествах, и похмелье будет легче.

"Газированные напитки быстро всасываются из-за того, что увеличивают поверхность всасывания в желудке. Поэтому опьянение наступает быстрее. Если в это время выпить крепкий напиток, то он будет всасываться даже быстрее, чем газированный", — предупредила диетолог.

Сделайте вечер активным

Не сидите весь вечер за столом. Танцуйте, общайтесь, развлекайтесь. Можно придумать активные настольные игры для компании. Можно спеть в караоке или выйти на улицу для того, чтобы поздравить других людей в вашем городе. Чем активнее вы будете, тем быстрее из вас выйдет весь алкоголь. Свежий воздух поможет проветрить голову перед сном.

Выбирайте правильные закуски

Традиционными закусками для алкоголя считаются жирные продукты, например колбаса или сыр, а также соленья. На самом деле, так вы наносите непоправимый вред своему организму. Соленья делают обезвоживание еще более сильным, а на утро из-за этого у человека сужаются сосуды и подскакивает давление. Жирные же закуски усиливают удар на печень и поджелудочную.