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2 часа назад

Мясников рассказал об опасности голодания

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных последствиях голодания. Об этом он сообщил в программе "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск передари доступен на YouTube.

Мясников рассказал об опасности голодания
Фото: Доктор Мясников/FacebookДоктор Мясников/Facebook

По словам Мясникова, голодание может вызвать обострение хронических заболеваний и проблемы с гормональным балансом, так как такое чувство противоестественно для всего живого.

«Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет»

Врач отметил, что бывают случаи, когда голодание используется в лечебных целях, но нельзя назначать себе этот процесс самостоятельно, так как его сложно понять.

«Есть намного действенные и долговечные системы питания, все придумано», — отметил Мясников, назвав голодание экстримом для людей.

Александр Мясников часто разбирает популярные среди россиян темы. Ранее он назвал неочевидный симптом инфаркта.

Здоровье,Александр Мясников,
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