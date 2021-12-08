Мясников рассказал об опасности голодания

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал об опасных последствиях голодания. Об этом он сообщил в программе "О самом главном" на канале "Россия 1". Выпуск передари доступен на YouTube.
По словам Мясникова, голодание может вызвать обострение хронических заболеваний и проблемы с гормональным балансом, так как такое чувство противоестественно для всего живого.
«Голодание противоестественно самой природе любого существа: птичка, букашка, человек, если его не кормить, умирает и дохнет»
Врач отметил, что бывают случаи, когда голодание используется в лечебных целях, но нельзя назначать себе этот процесс самостоятельно, так как его сложно понять.
«Есть намного действенные и долговечные системы питания, все придумано», — отметил Мясников, назвав голодание экстримом для людей.
Александр Мясников часто разбирает популярные среди россиян темы. Ранее он назвал неочевидный симптом инфаркта.