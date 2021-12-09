Как сохранить белизну зубов с годами

Многие из нас недовольны цветом зубной эмали. В частности, статистика показывает, что 18% людей на фотографиях намеренно улыбаются, не разжимая губ. О том, почему зубы желтеют и как сохранить их белизну, "Рамблеру" рассказала интегративный врач-стоматолог Ольга Никитина.

Многие признаются, что стесняются желтизны зубов при социальных контактах: это влияет на дикцию, уверенность в себе и, в конечном итоге, снижает качество жизни.

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Почему зубы желтеют

Первые враг белых зубов — курение табака. На эту тему многое сказано и написано, однако нужно подчеркнуть: жевательная резинка после сигареты слегка освежает дыхание, но не убирает образовавшийся налет и тем более не компенсирует вред, нанесенный организму. Пути два: либо курить, либо сохранять светлую эмаль. Третьего не дано.

Чай и кофе тоже окрашивают зубы. Немногие знают, что даже зеленый чай не проходит для эмали бесследно, хотя его влияние не столь заметно. Совсем отказываться от этих напитков не обязательно, однако есть смысл ограничить их употребление, частично заменив травяными отварами и водой.

Недостаточная медицинская грамотность ведет к небрежности в отношении гигиены рта. Многие люди ухаживают за зубами неправильно, не используют зубную нить, избегают регулярной чистки у стоматолога — процедуры удаления зубного камня, которую не стоит путать с отбеливанием.

Как сделать улыбку ослепительной

Зачем усложнять, если можно просто записаться на отбеливание зубов? «Просто» — обманчивое понятие. Процедура отбеливания имеет ряд существенных минусов.

От нее страдает белок коллаген: чувствительность зубов повышается, эмаль требует дополнительных минералов. Проводить отбеливание слишком часто вредно.

Нельзя взять и избавиться от желтизны навсегда: повторение процедуры неизбежно потребуется.

Регулярное отбеливание — дополнительная и весьма крупная статья расхода.

Гораздо безопаснее и эффективнее не восстанавливать ущерб, а как можно дольше сохранять зубы и весь организм здоровыми: исключить факторы, плохо влияющие на состояние зубов, и завести привычки, идущие им на пользу. В этом суть интегративной стоматологии, а белоснежная улыбка без болезненных процедур и дополнительных трат — один из приятных бонусов.

7 способов поддерживать белизну зубов в домашних условиях

Самый верный способ сохранить естественный цвет эмали — не позволять налету въедаться. Для этого нужно чистить зубы после каждого приема пищи и даже после каждой чашки чая или кофе. Это требует дисциплины и времени: хотя бы потому, что не всегда удобно с тюбиком пасты удаляться к раковине посреди рабочего дня. Однако, при упорстве и последовательности, метод себя оправдывает. Альтернативой ему может быть полоскание или, в крайнем случае, регулярное употребление простой питьевой воды.

По утрам полоскать рот можно кокосовым маслом — этот природное вещество отлично зарекомендовало себя в области естественного отбеливания эмали.

Курить придется бросить, а еще лучше — не начинать.

Раз в месяц допустимо принимать активированный уголь, даже если с пищеварением все в порядке. Уголь выводит из организма токсины, влияющие, в том числе, и на состояние зубов.

С особой тщательностью следует подойти к составлению рациона. Пища должна быть богата микроэлементами, укрепляющими костные ткани, ускоряющими регенерацию и замедляющими процессы старения — ведь зачастую истончение эмали связано с возрастными изменениями. Кальций легко получать из творога, йогурта, твердых сыров и других молочных продуктов. Магний и калий содержится в бананах, каштанах, яблоках, грушах, салатных листьях.

Связь между красотой улыбки и физической активностью тоже есть. Регулярные занятия спортом обеспечивают правильный ток крови, которая и доносит питательные вещества до всех органов — в том числе гарантирует поддержку зубам и деснам.