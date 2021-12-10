"Агрессивно карабкаться": выжить в толпе при панике

За сто лет произошло более тридцати случаев давки, в которых погибло от тридцати до полутора тысяч человек за раз. "Рамблер" расскажет, как выжить в толпе.

Метро в час пик, любой концерт или спортивный матч — это толпа людей. Но обычно в толпе все происходит довольно спокойно, а конфликты происходят точечно. Но если ситуация выходит из-под контроля, например, начинается пожар или происходит нападение, то спокойная толпа мгновенно становится агрессивной и подвижной.

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Если смотреть на толпу сверху, то она стоит из трех элементов: ядро, середина и периферия.

Ядро толпы — это место, где количество людей на квадратный метр достигает максимума. Например, прямо перед сценой.

Средняя полоса — уже толпа, но еще не такая плотная, чтобы быть опасной.

На периферии люди либо пытаются войти в толпу, либо уже выбираются из нее.

Кажется, что самое опасное место — это ядро. Но если вокруг периферии находятся машины или ограждения, то есть шанс оказаться раздавленным об эти предметы. Ядро безусловно начнет давить, а это зачастую тысячи человек, поэтому безопаснее придерживаться середины и продолжать движение.

Придерживайтесь общего направления движения. Не толкайте людей и меняйтесь с ними местами, пока есть возможность договариваться Если говорить не выходит, можно протискиваться, при этом громко извиняться.

Если вы оказались в толпе не один, велика вероятность разлучиться. Ребенка лучше всего взять на руки, взрослого человека прижать к спине, чтобы вы сцепились друг с другом. Вести пару должен один человек, иначе это ни к чему не приведет.

В толпе есть две главные опасности — быть задавленным или затоптанным. Если вас давят, вы легко можете упасть в обморок от удушья. Поэтому возьмите себя левой рукой за правую руку и выставьте локоть вперед. Когда вы получили хоть немного пространства, продышитесь и подумайте, как выбраться.

Упасть в толпе страшнее всего, но если это произошло, примите позу эмбриона. Перевернулись на спину, спрятали позвоночник и почки. Подбородок плотно прижат к груди, чтобы не удариться затылком об асфальт. Руки сложены перед лицом, колени подтянуты к локтям, ноги плотно сжаты, чтобы закрыть пах.

Долго лежать нельзя, придется вставать. Для этого надо схватиться за ближайшую ногу любого идущего по вам или рядом с вами человека и начать агрессивно карабкаться вверх по ноге. Вероятно вас будут стряхивать, но здесь мы говорим о вопросе выживания.