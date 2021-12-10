Врач назвал способ выявления «замаскированного» COVID

В холодное время года COVID-19 активно «маскируется» под другие вирусные заболевания. Как его вовремя распознать, рассказал кандидат медицинских наук, главный врач сети частных клиник Борис Чурадзе.
В период распространения различных респираторных инфекций COVID-19 легко спутать с другим заболеванием и не принять своевременных мер, отметил он. Ведь некоторые симптомы заражения коронавирусом совпадают с признаками ОРВИ или гриппа.
«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .
По его словам, вовремя выявить «замаскированный» COVID-19 можно только в случае обращения к врачу при первых же признаках недомогания.
«Только своевременное обращение за медицинской помощью при первых симптомах болезни способно помочь вовремя установить правильный диагноз и начать правильное лечение. Если у человека симптомы ОРВИ, нужно сразу же определить, COVID-19 у него или нет. Есть два метода диагностики: ПЦР-диагностика и экспресс-тестирование на коронавирус. Надо эти методы применять при подозрении на коронавирусную инфекцию», – подчеркнул Чурадзе.
Уменьшить вероятность заражения коронавирусной инфекцией и избежать тяжелых последствий для здоровья в случае, если человек все-таки заболел COVID-19, можно с помощью вакцинации, напомнил врач.