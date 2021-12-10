Врач назвал способ выявления «замаскированного» COVID

«COVID-19 может маскироваться под ОРВИ, может под грипп, а иногда даже под проявление любой другой вирусной инфекции, вроде энтеровирусной и ротавирусной. Причина в том, что нет стопроцентно специфических для коронавируса симптомов. Наиболее частые проявления COVID-19 - это температура, кашель и нарушение дыхания. Все эти симптомы, к сожалению, не на сто процентов специфичны», – сказал Чурадзе радио Sputnik .